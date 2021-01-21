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14:45 21.01.2021

Суд оштрафовал жительницу Харьковщины за буллинг, устроенный ее сыном одноклассникам

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Суд оштрафовал жительницу Харьковщины за буллинг, устроенный ее сыном одноклассникам

Нововодолажский райсуд Харьковской области рассмотрел дело о буллинге в местном лицее и оштрафовал мать ученика пятого класса, который систематически устраивал травлю своих одноклассников.

"Суд обязал женщину выплатить штраф в размере 850 гривень", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Осенью прошлого года родители двух учеников пожаловались администрации лицея на булинг, устроенный их детям одноклассником. После этого в полицию обратился директор лицея.

Инспектор ювенальной превенции отделения полиции Альбина Федоренко установила, что подросток в течение года систематически унижал и оскорблял одноклассников, нецензурно ругался, а также применял к ним физическую силу в школе и по дороге домой. В лицее рассказали, что на уроках ученик постоянно нарушает дисциплину и устраивает драки.

Полицейские составили в отношении 46-летней матери пятиклассника протокол по ч. 3 ст. 173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нововодолажский районный суд, рассмотрев дело по факту буллинга, вынес решение о привлечении к административной ответственности матери ученика-правонарушителя и обязал ее выплатить штраф.

Теги: #буллинг #школьник #штраф
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