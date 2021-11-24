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15:50 24.11.2021

Apple подала в суд на израильского разработчика ПО для видеонаблюдения

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Apple подала в суд на израильского разработчика ПО для видеонаблюдения

Американская Apple Inc. подала в суд на израильского производителя программного обеспечения для видеонаблюдения NSO Group, утверждая, что компания неправомерным образом использует свои продукты и услуги.

В иске Apple говорится, что NSO Group предпринимала "согласованные усилия, чтобы атаковать клиентов, продукты и серверы Apple, а также саму компанию с помощью опасного вредоносного и шпионского ПО в 2021 году". Apple хочет добиться запрета на использование своей продукции израильской фирмой.

Критики и активисты в сфере защиты частной жизни на протяжении нескольких лет утверждают, что NSO Group и подобные ей компании продают хакерские инструменты правительствам стран с плохой репутацией в сфере прав человека, пишет The Wall Street Journal. Компания отрицает эти обвинения.

По словам экспертов в области безопасности, израильская компания разработала хакерские техники для установки своего ПО для наблюдения Pegasus на iPhone без ведома или согласия пользователя. Они говорят, что Pegasus превращает iPhone в бесшумное шпионское устройство, получая доступ к файлам устройства, сообщениям, микрофону и камере.

В 2019 году мессенджер WhatsApp также подал в суд на NSO Group, утверждая, что компания отправила вредоносное ПО 1,4 тыс. пользователей сервиса. Владельцем WhatsApp является Meta Platforms Inc., ранее известная как Facebook Inc. (SPB: FB)

NSO Group ранее утверждала, что ее продукты используются правительственными спецслужбами и правоохранительными органами для борьбы с терроризмом и преступностью. Компания также заявила, что расторгла контракты с правительствами, которые использовали ее ПО неправомерным образом, и приняла меры для предотвращения злоупотреблений.

Теги: #иск #apple
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