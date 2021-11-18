Минцифры открыло "Дия.Центр" в Луганской области

Министерство цифровой трансформации Украины открыло "Дия.Центр" в пгт Станица Луганская Луганской области.

Как сообщается на сайте правительственного портала, это уже шестой "Дия.Центр" в Украине и первый на востоке страны. На его строительство программа ООН по возобновлению и развитию мира выделила более $500 тыс., а из местного бюджета было использовано 1,5 млн грн. За эти деньги также заработает крупный мобильный ЦПАУ (центр предоставления административных услуг, ЦНАП).

"Отныне около 25 тыс. жителей Станицы Луганской, а также жители временно оккупированных территорий смогут получить более 200 госуслуг в едином пространстве. Удобно и быстро. Работаем над тем, чтобы модернизированных центров становилось все больше", - цитируется заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская.

Отмечается, что в новом "Дия.Центре" люди смогут воспользоваться порталом "Дия" - для этого в помещении установлено место самообслуживания. Кроме того, можно получить помощь с генерацией COVID-сертификата и проконсультироваться у администратора по онлайн-услугам. Помещение оборудовано пандусами, тактильными и визуальными элементами доступности и удобной навигацией.

"Дия.Центр" интегрирован с "Дией", поэтому документами можно делится через QR-код в приложении "Дия". Также в "Дия.Центре" есть конференц-зал и коворкинг, а каждый посетитель может оставить отзыв о визите", - говорится в сообщении.

Помимо Станицы Луганской "Дия.Центры" уже есть в Житомире, Новых Санжарах, Мукачево, Лановцах и Ивановке.