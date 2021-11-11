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16:57 11.11.2021

Уволенная команда Kyiv Post не будет работать с Киваном и готова основать новое медиа

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Уволенная команда Kyiv Post не будет работать с Киваном и готова основать новое медиа

Уволенный 8 октября 2021 года коллектив англоязычного украинского медиа Kyiv Post предложил владельцу медиа Аднану Кивану продать Kyiv Post.

"10 ноября мы вторично провели переговоры с владельцем издания, одесским застройщиком Аднаном Киваном. Мы предложили ему продать Kyiv Post, чтобы выйти из конфликтной ситуации. Киван отказался. Он предложил уволенному коллективу из 50 человек возможность вернуться в Kyiv Post с новым менеджментом. Эта команда считает невозможным сотрудничество с владельцем, который пытается влиять на редакцию и избавляется от неудобных журналистов", - отмечается в сообщении старой редакционной команды Kyiv Post, опубликованной на сайте, посвященном ситуации, происходящей с этим медиа.

"Если нам не удастся сохранить бренд Kyiv Post, то мы сохраним его ценности. Мы заявляем о готовности положить начало новому медиа. Команда работает над разработкой стратегии и бизнес-модели, а также ищет потенциальных инвесторов и рекламодателей", - заявили в коллективе Kyiv Post.

По мнению редакции, Аднан Киван закрыл газету в расплату за сопротивление коллектива вмешательству владельца в работу независимой редакции.

Как сообщалось, генеральным директором англоязычной газеты Kyiv Post стал Люк Шенье (Luc Chénier), ранее уже занимавший этот пост в 2016-2018 гг. По словам нового СЕО издания, решение о приостановке выпуска газеты от 8 ноября 2021 года было принято после "полного разрыва отношений с сотрудниками издания из-за противодействия планам масштабного расширения Kyiv Post".

Агентству "Интерфакс-Украина" стало известно, что издатель планирует сохранить печатную версию Kyiv Post, а также запустить украиноязычную версию проекта.

Новый СЕО Kyiv Post Люк Шенье планирует обсудить с ранее уволенной редакцией издания возможность продолжения сотрудничества, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе издания.

Аднан Киван купил Kyiv Post у бизнесмена Мохаммада Захура в 2018 году.

Теги: #команда #kyiv_post
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