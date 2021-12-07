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17:51 07.12.2021

Kyiv Post возобновит работу в интернете с 8 декабря - СЕО

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Kyiv Post возобновит работу в интернете с 8 декабря - СЕО

Англоязычная газета Kyiv Post с 8 декабря возобновляет ежедневное онлайн-освещение новостей, анонсировал ее генеральный директор Люк Шенье (Luc Chénier) в письме, распространенном во вторник.

"Kyiv Post возобновит ежедневное освещение новостей в Интернете с 8 декабря. Мы собрали команду увлеченных и опытных журналистов, разделяющих ценности Kyiv Post и приверженность к качественной журналистике, которая будет предоставлять исчерпывающие новости, идеи, мнения и развлечения. Начиная со среды, 8 декабря, мы продолжим нашу миссию по обеспечению международной и внутренней аудитории важным освещением украинских дел и оставаться маяком демократии и объективности", - указано в письме.

В нем также напоминается, что Kyiv Post принял стратегическое решение удалить свой платный доступ и сделать весь контент бесплатным онлайн для максимально широкой международной аудитории.

"Мы уважаем решение некоторых подписчиков отменить свою подписку после временного приостановления публикаций 8 ноября, в то время как другие (подписчики – ИФ) были затронуты последующей технической ошибкой, которая привела к дальнейшим отменам… Возврат средств начался и будет продолжаться до тех пор, пока все соответствующие подписчики не будут возвращены", - подчеркнул Шенье.

По его словам, Kyiv Post находится в тесном контакте со своим глобальным поставщиком услуг по обработке платежей, который заверил, что будет обрабатывать все платежи по возврату в кратчайшие сроки.

Гендиректор также добавил, что в течение 2022-2023 годов планируется включить несколько новых услуг Kyiv Post, предлагаемых на разных языках, включая французский, арабский, украинский, немецкий и русский.

Как сообщалось, уволенный 8 ноября 2021 года коллектив англоязычного украинского медиа Kyiv Post предложил его владельцу Аднану Кивану продать Kyiv Post.

По мнению редакции, Киван закрыл газету в качестве расплаты за сопротивление коллектива его вмешательству в работу независимой редакции.

Позже уволенная команда Kyiv Post заявила о запуске нового СМИ, редакцию которого возглавит бывший заместитель главного редактора Ольга Руденко.

Генеральным директором англоязычной газеты Kyiv Post стал Люк Шенье (Luc Chénier), ранее уже занимавший этот пост в 2016-2018 годах. По словам нового СЕО издания, решение о приостановке выпуска газеты от 8 ноября 2021 года было принято после "полного разрыва отношений с сотрудниками издания из-за противодействия планам масштабного расширения Kyiv Post".

Агентству "Интерфакс-Украина" стало известно, что издатель планирует сохранить печатную версию Kyiv Post, а также запустить украиноязычную версию проекта.

Новый СЕО Шенье планирует обсудить с ранее уволенной редакцией Kyiv Post возможность продолжения сотрудничества, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе издания.

Киван купил Kyiv Post у бизнесмена Мохаммада Захура в 2018 году.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Бизнесгрупп", являющееся издателем Kyiv Post и на 60% принадлежащее Кивану (еще 40% владеет партнер Кивана по ряду других проектов Ольга Павлова), в 2019 году получило 6,649 млн грн убытка, а в 2020 году увеличило убыток на 64,2% - до 10,914 млн грн. Если в 2019-м компания получила доход от операционной деятельности в размере 5,682 млн грн, то в 2020-м убыток от этой деятельности составил 10,914 млн грн.

Теги: #сми #новости #kyiv_post
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