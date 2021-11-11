Kyiv Post вновь возглавил Люк Шенье

Генеральным директором англоязычной газеты Kyiv Post стал Люк Шенье (Luc Chénier), ранее уже занимавший этот пост в 2016-2018 гг.

"Хочется поздравить крутого профессионала Люка Шенье, ставшего генеральным директором англоязычной газеты Kyiv Post", - отметила экс-шеф-редактор новостей одесского "7 канала", принадлежащего бизнесмену Аднану Кивану, Елена Ротари.

Ранее Ротари на своей странице в Facebook объявила о запуске украиноязычной версии Kyiv Post и наборе журналистов в украиноязычную редакцию с ноября 2021 года. Впоследствии этот пост был удален.

Люк Шенье в 2005 году основал в Киеве агентство 5th Element Аdvertising, затем являлся маркетинговым и цифровым директором "MTV Украина". В 2013 году занимал должность директора по стратегии Havas Worldwide в Украине, а также основал компанию Titanium Presentations, снявшую для украинского правительства серию промороликов "Ukraine. Open to U". Возглавлял Kyiv Post с 2016-го по 2018 гг., затем основал специализированное агентство PLAN C.

Аднан Киван купил Kyiv Post у бизнесмена Мохаммада Захура в 2018 году.