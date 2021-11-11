Новый СЕО Kyiv Post планирует встретиться с уволенной командой и обсудить возможность продолжения сотрудничества

Новый СЕО Kyiv Post Люк Шенье планирует обсудить с ранее уволенной редакцией издания возможность продолжения сотрудничества, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе издания.

Шенье поблагодарил бывшего главного редактора Брайана Боннера за его многолетний труд.

"Я также выражаю искреннюю благодарность и глубокое уважение журналистам и другим сотрудникам Kyiv Post. Понимаю: неожиданный характер объявления в понедельник был тревожным, я стараюсь убедиться, что ни один сотрудник не останется без разумной материальной поддержки, независимо от того, хочет ли он быть частью расширенной Kyiv Post. В ближайшие недели надеюсь встретиться со всей командой лично и обсудить возможность продолжения нашего сотрудничества", - цитирует Шенье пресс-служба Kyiv Post.

Он подчеркнул, что получил заверения от владельца Kyiv Post Аднана Кивана в том, что уважение к редакционной независимости, которую он демонстрировал в течение трех лет, останется неизменным.

По словам нового СЕО издания, решение о приостановке выпуска газеты от 8 ноября 2021 года было принято после "полного разрыва отношений с сотрудниками издания из-за противодействия планам масштабного расширения Kyiv Post".

Агентству "Интерфакс-Украина" стало известно, что издатель планирует сохранить печатную версию Kyiv Post, а также запустить украиноязычную версию проекта.

"Kyiv Post вскоре вернется. Я прошу вашего терпения и понимания в ближайшие недели, поскольку мы готовим почву для следующей главы в истории этого уважаемого медиаучреждения", - цитирует пресс-служба издания Шенье.

Как сообщалось, генеральным директором англоязычной газеты Kyiv Post стал Люк Шенье (Luc Chénier), ранее уже занимавший этот пост в 2016-2018 гг.

Аднан Киван купил Kyiv Post у бизнесмена Мохаммада Захура в 2018 году.