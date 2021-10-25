Телеком

13:57 25.10.2021

"Укртелеком" за 9 мес. увеличил EBITDA на 17%

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"Укртелеком" за 9 мес. увеличил EBITDA на 17%

Показатель EBITDA АО "Укртелеком" в январе-сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 17% - до 1,6 млрд грн.

Как отмечается в сообщении на сайте компании в понедельник, общий доход компании за указанный период составил более 5 млрд грн, что на 7% больше аналогичного показателя прошлого года. При этом капитальные инвестиции оператора за девять месяцев 2021 года увеличились на 20% и составили почти 580 млн грн.

Маржа EBITDA выросла на 2,7 процентных пункта и составила более 31%.

Доходы "Укртелекома" от услуг интернета и передачи данных за девять месяцев возросли на 5% - до 1,63 млрд грн.

Доход от предоставления интернет-услуг частным пользователям составил 1,16 млрд грн (рост на 4,3%), а доход от бизнес-сегмента - 473 млн грн (+5,8%).

Доходы от фиксированной телефонии сократились на 16,8% и составили почти 1,4 млрд грн: 915 млн грн в массовом сегменте (-21,1%) и более 482 млн грн в корпоративном сегменте (-7,1%).

"Доходы от фиксированной телефонии сокращаются, что в принципе связано с ее вытеснением мобильной связью и, думаю, даже связью через интернет", - прокомментировал агентству "Интерфакс-Украина" ситуацию на рынке фиксированной связи директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов.

За девять месяцев этого года "Укртелеком" проложил более 8 тыс. километров оптического кабеля, подключил к оптике 330 образовательных и 240 медицинских учреждений, а также объекты 26 территориальных общин.

Таким образом, оптическим интернетом от "Укртелекома" уже пользуются почти 400 территориальных общин, 930 медицинских и 1335 образовательных учреждений.

В целом количество пользователей оптического интернета от "Укртелекома" за год увеличилось почти на 70% до более 230 тыс.

Кроме того, за январь-сентябрь этого года компания только от услуги коммерческой аренды незадействованных помещений получила 321 млн грн, что на 36% больше, чем год назад.

За отчетный период "Укртелеком" заплатил почти 1,4 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине, значительную часть его клиентов составляют госорганы, учебные, административные и медицинские учреждения, аварийные службы.

Как сообщалось, "Укртелеком", согласно неаудированным данным, в 2020 году получил 642,73 млн грн чистой прибыли против убытка в 934,1 млн в 2019 году. Чистый доход сократился 2% - до 6,214 млрд грн, увеличилась EBITDA на 4,8% - до 1,698 млрд грн, маржа EBITDA - на 1,8 п.п., до 27,3% по сравнению с аудированной отчетностью за 2019 год.

Теги: #укртелеком #ebitda
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