"Укртелеком" за III кв. увеличил доходы от интернета на 8%, EBITDA выросла на 18%

Общий доход "Укртелекома" в третьем квартале 2020 года составил более 1,6 млрд грн, доход от телекоммуникационных услуг – 1,23 млрд грн, доход от интернета – 520 млн грн (на 8% больше, чем за аналогичный период 2020 года) сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании.

По итогам квартала EBITDA составила 513 млн грн (рост на 18%). Маржа EBITDA в третьем квартале выросла до 32%.

За три предыдущих месяца частным абонентам предоставлено услуг более чем на 754 млн грн, бизнес-потребителям - на 341 млн грн.

"Укртелеком" также сообщил, что за девять месяцев 2020 года завершил строительство более 7 тыс. км волоконно-оптических линий связи.

"Теперь интернет от "Укртелеком" есть в более 2760 городах и селах Украины. В частности, в июле-сентябре оптическая сеть появилась более чем в 150 населенных пунктах", - рассказали в компании.

Оптическим интернетом от "Укртелекома" в настоящее время пользуется около 650 медицинских учреждений (+60 за квартал), 321 ОТГ (+33 за квартал). Кроме того, за квартал к оптике было подключено 170 учебных заведений. Всего оптикой "Укртелекома" пользуются 712 учебных заведения.

Капитальные инвестиции оператора за третий квартал 2020 года составили 145 млн грн.

По его данным, поступления от коммерческой аренды имущества, незадействованного в производственных процессах, за указанный период составили почти 240 млн грн. Из них в третьем квартале эти доходы составили 86 млн грн, что на 20% больше, чем год тому назад. Это направление показало рост благодаря расширению площадей, переданных в аренду.

"Существенной проблемой остается задолженность местных бюджетов по возмещению стоимости телекоммуникационных услуг, предоставленных льготным категориям граждан. По состоянию на 30 сентября она составляет почти 150 млн грн. Это сумма, например, более чем вдвое превышает стоимость интернетизации, к примеру, Запорожской области", - добавили в "Укртелекоме".

В третьем квартале 2020 года "Укртелеком" уплатил 456 млн грн налогов в бюджеты всех уровней, а в целом в текущем году – 1,37 млрд грн.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине, значительную часть его клиентов составляют госорганы, учебные, административные и медицинские учреждения, аварийные службы.

Фонд госимущества Украины по итогам объявленного осенью-2010 конкурса в начале 2011 года продал 92,79% акций "Укртелекома" украинской "дочке" австрийской EPIC - ООО "ЕСУ" - за 10 млрд 575,1 млн грн. Группа "СКМ" украинского бизнесмена Рината Ахметова приобрела "ЕСУ" в 2013 году.

ПАО "Укртелеком" в 2019 году сократило чистый доход 1,4% - до 6,357 млрд грн. При этом показатель EBITDA вырос на 9,4% - до 1,766 млрд грн, маржа EBITDA - на 2,8 процентных пункта, до 27,8% по сравнению с 2018 годом.