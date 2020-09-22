Экономика

16:45 22.09.2020

"Интерпайп" в I полугодии нарастил EBITDA на 19%, снизил выручку на 16%, ориентируется на продажи премиальной продукции

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"Интерпайп" в I полугодии нарастил EBITDA на 19%, снизил выручку на 16%, ориентируется на продажи премиальной продукции

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" в январе-июне текущего года получила $149 млн EBITDA, что на 19% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Как сообщается в пресс-релизе компании на основании неаудированных консолидированных финансовых результатов деятельности по стандарту МСФО за шесть месяцев 2020 года, в январе-июне выручка снизилась на 16% - до $468 млн, капитальные инвестиции увеличились на 23% - до $19 млн.

В пресс-релизе подчеркивается, что чистый долг компании существенно снизился - до $28 млн с коэффициентом чистого левереджа (чистый долг к EBITDA) в 0,10x.

Теги: #интерпайп #ebitda
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