Экономика

10:59 06.02.2020

ArcelorMittal сократила в 2019г EBITDA вдвое, ждет восстановление на рынке в 2020г

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ArcelorMittal сократила в 2019г EBITDA вдвое, ждет восстановление на рынке в 2020г

ArcelorMittal сократила в четвертом квартале EBITDA на 13% по сравнению с третьим кварталом, до $925 млн, говорится в сообщении сталелитейной компании.

Операционный убыток в прошлом квартале составил $1,5 млрд против операционной прибыли в $297 млн в III квартале. Выручка упала в октябре-декабре 2019 года на 7%, составив $15,54 млрд.

EBITDA сталелитейной компании по итогам года упала почти вдвое, до $5,195 млрд, операционный убыток составил $627 млн против операционной прибыли в $6,5 млрд в 2018 году. Выручка сократилась на7%, до $70,6 млрд.

В четвертом квартале компания сократила объем поставок стали по сравнению с предыдущим кварталом на 2,5%, до 19,7 млн тонн.

За весь 2019 год ArcelorMittal отгрузила 84,5 млн тонн стали, что на 0,7% превысило показатель 2018года.

Выпуск стали в прошлом квартале составил 19,8 млн тонн (-11% к третьему кварталу). Производство металла за год упало на 3%, до 89,8 млн тонн.

Добыча компанией желруды в четвертом квартале увеличилась на 9% и составила 14,8 млн тонн. За 2019 год поставки железной руды сократились на 2%, до 57,1 млн тонн.

Сталелитейная компания отмечает, что на рынке появляются признаки восстановления после падения спроса и прогнозирует рост объемов потребления стали в 2020 году.

"Хотя рыночные условия продолжают оставаться сложными, мы видим ранние признаки восстановления, особенно на наших ключевых рынках США, Европы и Бразилии. С минимальным уровнем складских запасов после периода активного их использования мы видим, что потребители возвращаются на рынок, что оказывает поддержку ценам", - сказал CEO компании Лакшми Миттал, слова которого приводятся в сообщении.

Теги: #arcelormittal #ebitda
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