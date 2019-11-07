ArcelorMittal завершила III квартал с убытком, EBITDA превысила прогноз

Крупнейший сталепроизводитель мира ArcelorMittal завершил третий квартал с чистым убытком из-за сложных рыночных условий, в том числе из-за снижения цен и повышения расходов на сырье.

Тем не менее, цена акций компании подскочила на 6,9% в начале торгов в Мадриде в четверг, поскольку прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) оказалась лучше консенсус-прогноза.

Как сообщается в пресс-релизе ArcelorMittal, чистый убыток в июле-сентябре составил $539 млн против чистой прибыли в размере $899 млн за аналогичный период прошлого года.

EBITDA упала до $1,063 млрд по сравнению с $2,729 млрд. При этом эксперты в среднем оценивали данный показатель на уровне $930 млн.

Выручка компании сократилась до $16,634 млрд с $18,522 млрд годом ранее.

ArcelorMittal в третьем квартале снизила поставки до 20,2 млн тонн по сравнению с 20,5 млн тонн, по итогам девяти месяцев - увеличила до 64,8 млн тонн с 63,6 млн тонн за аналогичный период прошлого года. Поставки железной руды снизились в июле-сентябре до 8,4 млн тонн с 8,5 млн тонн годом ранее, в январе-сентябре - до 27,5 млн тонн с 27,7 млн тонн.

Чистый долг компании увеличился за последние три месяца на $0,5 млрд и достиг к концу сентября $14,3 млрд.

ArcelorMittal в настоящее время прогнозирует, что мировой спрос на сталь в 2019 году увеличится на 0,5-1% (прежняя оценка составляла 0,5-1,5%). При этом без учета Китая глобальный рынок останется стабильным (ранее ожидался подъем на 0,5-1%).

В КНР прогнозируется повышение потребления на 1,5-2% (прежде 0,5-1,5%), в Европе - снижение спроса на 3% (ранее сокращение оценивалось в диапазоне 1-2%) и в США - на 0,5-1% (прежде предполагался рост на величину до 1%).

Прогноз роста в СНГ повышен до 2,5-3% с 1-2% благодаря хорошему спросу на сталь в России, говорится в сообщении

Исходя из этого ArcelorMittal ожидает, что ее поставки в текущем году останутся на уровне 2018 года, в то время как ранее предполагался подъем.