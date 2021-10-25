Телеком

12:42 25.10.2021

С вызовами в сфере кибербезопасности сталкивались 85% абонентов "Киевстара" - опрос

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С вызовами в сфере кибербезопасности сталкивались 85% абонентов "Киевстара" - опрос

Мобильный оператор компания "Киевстар" в октябре 2021 года провел среди своих абонентов опрос об отношении к собственной кибербезопасности.

Как отмечается в сообщении оператора в понедельник, результаты опроса демонстрируют, что 85% респондентов сталкивались с вызовами в сфере личной кибербезопасности.

Согласно опросу, всего 7% пользователей мобильной связи и интернет-услуг считают нецелесообразным прибегать к дополнительным мерам, чтобы предупредить кибермошенничество.

При этом 51% абонентов оператора в случае выявления преступления изменят пароли к самым важным учетным записям или сразу заблокируют банковские карточки, а 33% будут обращаться в правоохранительные органы или непосредственно в финансовые учреждения и к оператору мобильной связи.

Кроме того, 66% опрошенных уже защитили свой финансовый номер, а еще 32% респондентов планируют защищать свой мобильный номер с помощью регистрации его на свои паспортные данные.

Из наиболее распространенных видов мошенничества большинство опрошенных отметили:

- сообщение о победе в несуществующей акции;

- звонок или SMS с обещанием выигрыша после уплаты комиссии;

- звонок будто бы из банка или от оператора с просьбой назвать одноразовый пароль из SMS, которое поступит;

- сообщение о получении небольшого денежного перевода с дальнейшей попыткой изъятия данных кредитной карточки.

"Такой результат исследования доказывает, что атаки на платежеспособных пользователей в современном мире стали более агрессивными, а технологии для этого — более совершенными", — комментирует директор по кибербезопасности и DPO "Киевстар" Юрий Прокопенко.

Компания рекомендует абонентам в целях безопасности персонифицировать свой номер и привязать SIM-карточку к паспорту или заключить контракт с телеком-оператором. В этом случае замена карточки после похищения нуждается в верификации личности.

Оператор также призывает украинцев к осмотрительному и осторожному поведению в публичном пространстве: не раскрывать персональные данные; регистрировать банковские счета на отдельный номер телефона; тщательно проверять, какие услуги и онлайн-сервисы связаны с мобильным номером; а также пользоваться мерами и сервисами для защиты бизнеса от кибератак и учить сотрудников соблюдать правила цифровой безопасности.

Опрос осуществлен методом CAWI (Computer Assisted Web Interview) при участии 550 человек.

Теги: #киевстар #опрос #кибербезопасность
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