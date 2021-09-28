Google представил в Украине сайт с советами для родителей по использованию технологий

Google (США) представила в Украине новый веб-сайт Google Families с полезными ресурсами для семей, воспитывающих детей в цифровом мире.

Как отмечается в сообщении компании, распространенном во вторник, Google Families - это сайт для родителей, которые хотят научить детей безопасности в Интернете, настроить родительский контроль или найти качественный контент.

"На сайте Google Families в разделе "Родительский контроль" собраны инструменты, которые помогут родителям установить для ребенка правила пользования цифровым контентом", - отметили в компании.

Так, в приложении Family Link можно устанавливать правила, которые помогут детям разумно распределять время между обучением, играми и технологиями. С помощью Family Link родители могут создавать контролируемые учетные записи для своих детей, настроить время использования устройства, управлять контентом, который просматривает ребенок, а также следить за его местонахождения (если ребенок имеет при себе телефон).

Кроме этого, в разделе "Родительский контроль" можно узнать больше о функциях родительского контроля, встроенных в продукты Google, в частности о YouTube Kids или функции ограничения на YouTube, как настроить родительский контроль в Google Play или как скрыть результаты откровенного характера с помощью безопасного поиска.

В разделе "Безопасность в Интернете и цифровое благополучие" можно найти ресурсы, которые помогут родителями и детям чувствовать себя безопасно в Интернете и сформировать правильные привычки пользования цифровым контентом. В разделе “Развлечения для всей семьи” собраны полезные ресурсы, которые помогут познавать мир, научиться программировать, развить творческие способности или найти полезные приложения. Раздел “Инструменты для обучения” посвящен инструментам, приложениям и платформам, которые могут пригодиться как в классе, так и при дистанционном обучении.

"Вместе со специалистами и педагогами мы разработали инструменты и ресурсы, которые помогут вашей семье научиться заботиться о своей безопасности в Интернете, в частности здесь вы найдете статьи о том, как сделать онлайн-игры приятными и полезными; об ответственном пользования социальными сетями; как находить нужный контент и тому подобное", - подчеркивают в Google.

На сайте также собрана подборка разнообразных продуктов, которые помогут родителям защитить ребенка в Интернете, находить качественный контент и многое другое.

"Надеемся, новый сайт поможет родителям и семьям более уверенно пользоваться современными технологиями и инструментами и сделать пребывание детей в Интернете более безопасным", - заявляют в компании.