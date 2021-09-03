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10:40 03.09.2021

Госспецсвязи начинает сотрудничество с Агентством по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Госдепа США

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Госспецсвязи начинает сотрудничество с Агентством по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Госдепа США

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины договорилась о сотрудничестве с Агентством по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, сообщается на сайте Госспецсвязи в пятницу.

"Сотрудничество в сфере кибербезопасности и киберзащиты с нашими американскими друзьями, партнерами и коллегами важно для обеспечения национальной безопасности Украины, европейской и глобальной безопасности. Вместе построим эффективную и надежную систему сдерживания и противодействия информационной и гибридной войне, которую уже восьмой год Россия ведет против Украины", - цитируется в сообщении глава службы Юрий Щиголь.

Уточняется, что по результатам встречи до конца года будет заключено соглашение, которое будет предусматривать:

- обмен опытом и информацией по противодействию агрессии Российской Федерации в киберпространстве, а также разработку совместных протоколов действий;

- построение платформы взаимообмена информацией о киберинцидентах в интересах системы управления инцидентами и восстановления после них;

- совместные действия по защите объектов критической информационной инфраструктуры и предоставления нашим партнерам соответствующей информации для улучшения системы реагирования на киберинциденты.

Соглашение также будет включать в себя:

- обмен опытом в рамках системы управления рисками (Risk Management), что позволит обеспечить национальную устойчивость Украины;

- использование опыта США по организации взаимодействия в сфере кибербезопасности с частным сектором;

- реализацию конкретных проектов международной технической помощи по построению сети отраслевых и региональных операционных центров безопасности (Security Operation Centre) и команд реагирования (CSIRT), предусмотренных Стратегией кибербезопасности Украины;

- формирование с помощью США кадрового потенциала по кибербезопасности путем проведения учебных курсов на базе CISA, тренингов, совместных учений.

Согласно имеющимся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина" данным, проект "Американо-украинский киберальянс" предусматривает совместное финансирование обеих стран в размере $0,3 млрд со стороны США (как дополнительные средства в рамках пакета военной помощи Украине) и $0,1 млрд со стороны Украины. Реализовать проект планируется за пять лет (в случае поддержки США), либо же за 15 лет силами исключительно Украины.

Как сообщалось, ранее Госспецсвязи и Государственный департамент Соединенных Штатов Америки подписали соглашение об установлении линии защищенной связи.

Теги: #сша #кибербезопасность #госспецсвязи
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