"Укрпошта" в I кв.-2021 ожидает 128 млн грн убытка

Государственный оператор почтовой связи АО "Укрпошта" в январе-марте 2021 года ожидает 128 млн грн убытка против 90 млн грн прибыли в первом квартале 2020 года, отмечается в сообщении оператора.

"На фоне постоянного наращивания объемов по основным направлениям бизнеса "Укрпошта", по предварительным данным, ожидает около 128 млн грн убытка за первый квартал 2021 года. Это, в первую очередь, связано с резким повышением минимальной зарплаты в стране, прямо пропорционально увеличивает ключевую (70%) статью расходов предприятия на фонд оплаты труда", - отмечается в сообщении.

В "Укрпоште" подчеркивают, что логичным решением любой частной компании в такой ситуации было бы пересмотреть себестоимость услуг или продукции и повысить цены. При этом для государственного почтового оператора такие изменения регулируются государством и обязательно должны быть согласованы с рядом заинтересованных органов.

В компании также отметили, что каждый месяц блокировки решений по установлению экономически обоснованных тарифов на критические для работы предприятия услуги стоит "Укрпоште" десятков миллионов гривень.

"По результатам первого квартала 2021 года мы имеем парадокс: в наиболее конкурентном сегменте объемы внутренних и международных отправлений (посылки и мелкие пакеты) выросли на 36% и 30% соответственно, тогда как общее финансовое состояние компании, к сожалению, убыточное. Еще три месяца такой "пропасти" и с дальнейшим развитием и поддержкой международных финансовых организаций можно будет попрощаться", - прокомментировал состояние компании генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

По его словам, вместо того, чтобы способствовать успеху государственного предприятия, со стороны властей "Укрпошта" получает лишь популизм и нежелание привести регулируемые тарифы на услуги, которые формируют 53% всех доходов компании, к экономически обоснованным.

Смелянский также подчеркнул, что компания второй год подряд демонстрирует стабильный рост объемов и доходов, платит более миллиарда гривен налогов и дивидендов в государственный бюджет, при этом повышая зарплаты работникам, привлекая международные инвестиции и вкладывая средства в развитие автотранспорта и инфраструктуры.

По данным международного аудитора (ООО "Бейкер Тилли Украина" является независимым членом Baker Tilly International) в 2020 году "Укрпошта" получила 9,18 млрд грн чистого дохода и 164,9 млн грн чистой прибыли, из них в госбюджет компания выплатит 82,5 млн грн дивидендов.