Телеком

10:26 29.04.2021

"Укрпошта" в I кв.-2021 ожидает 128 млн грн убытка

2 мин читать
"Укрпошта" в I кв.-2021 ожидает 128 млн грн убытка

Государственный оператор почтовой связи АО "Укрпошта" в январе-марте 2021 года ожидает 128 млн грн убытка против 90 млн грн прибыли в первом квартале 2020 года, отмечается в сообщении оператора.

"На фоне постоянного наращивания объемов по основным направлениям бизнеса "Укрпошта", по предварительным данным, ожидает около 128 млн грн убытка за первый квартал 2021 года. Это, в первую очередь, связано с резким повышением минимальной зарплаты в стране, прямо пропорционально увеличивает ключевую (70%) статью расходов предприятия на фонд оплаты труда", - отмечается в сообщении.

В "Укрпоште" подчеркивают, что логичным решением любой частной компании в такой ситуации было бы пересмотреть себестоимость услуг или продукции и повысить цены. При этом для государственного почтового оператора такие изменения регулируются государством и обязательно должны быть согласованы с рядом заинтересованных органов.

В компании также отметили, что каждый месяц блокировки решений по установлению экономически обоснованных тарифов на критические для работы предприятия услуги стоит "Укрпоште" десятков миллионов гривень.

"По результатам первого квартала 2021 года мы имеем парадокс: в наиболее конкурентном сегменте объемы внутренних и международных отправлений (посылки и мелкие пакеты) выросли на 36% и 30% соответственно, тогда как общее финансовое состояние компании, к сожалению, убыточное. Еще три месяца такой "пропасти" и с дальнейшим развитием и поддержкой международных финансовых организаций можно будет попрощаться", - прокомментировал состояние компании генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

По его словам, вместо того, чтобы способствовать успеху государственного предприятия, со стороны властей "Укрпошта" получает лишь популизм и нежелание привести регулируемые тарифы на услуги, которые формируют 53% всех доходов компании, к экономически обоснованным.

Смелянский также подчеркнул, что компания второй год подряд демонстрирует стабильный рост объемов и доходов, платит более миллиарда гривен налогов и дивидендов в государственный бюджет, при этом повышая зарплаты работникам, привлекая международные инвестиции и вкладывая средства в развитие автотранспорта и инфраструктуры.

По данным международного аудитора (ООО "Бейкер Тилли Украина" является независимым членом Baker Tilly International) в 2020 году "Укрпошта" получила 9,18 млрд грн чистого дохода и 164,9 млн грн чистой прибыли, из них в госбюджет компания выплатит 82,5 млн грн дивидендов.

Теги: #укрпошта #убыток #прогноз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:26 27.04.2021
"Нафтогаз Украины" завершил 2020г с чистым убытком 19 млрд грн, в 2021г вернулся к прибыльности

"Нафтогаз Украины" завершил 2020г с чистым убытком 19 млрд грн, в 2021г вернулся к прибыльности

13:20 27.04.2021
ICU ухудшил прогноз роста ВВП в 2021г до 5,2%

ICU ухудшил прогноз роста ВВП в 2021г до 5,2%

19:56 26.04.2021
Нацбанк повысил прогноз РЭОК гривни на 2021-2022 годы

Нацбанк повысил прогноз РЭОК гривни на 2021-2022 годы

12:11 24.04.2021
В Украине в ближайшие сутки ожидается похолодание, возможны дожди

В Украине в ближайшие сутки ожидается похолодание, возможны дожди

19:06 23.04.2021
Нацбанк ожидает снижения госдолга Украины в 2021г до 55,8% ВВП

Нацбанк ожидает снижения госдолга Украины в 2021г до 55,8% ВВП

15:18 23.04.2021
На запуск производства вакцин от COVID-19 в Украине может понадобиться около года – исполнительный директор "Фармака"

На запуск производства вакцин от COVID-19 в Украине может понадобиться около года – исполнительный директор "Фармака"

13:44 23.04.2021
НБУ прогнозирует рост денежной базы в 2021 г. на 18,2%, денежной массы - на 16,7%

НБУ прогнозирует рост денежной базы в 2021 г. на 18,2%, денежной массы - на 16,7%

11:59 23.04.2021
В Украине на выходных ожидается незначительное похолодание, возможны осадки

В Украине на выходных ожидается незначительное похолодание, возможны осадки

10:56 23.04.2021
НБУ улучшил прогноз роста уровня безработицы в 2021 г. до 9,1%

НБУ улучшил прогноз роста уровня безработицы в 2021 г. до 9,1%

13:42 22.04.2021
"Укрпошта" начала принимать электронные документы в "Дии" для оплаты платежей от 5 тыс. грн

"Укрпошта" начала принимать электронные документы в "Дии" для оплаты платежей от 5 тыс. грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

YouTube заблокировал каналы ZIK, "112 Украина" и NewsOne

"Датагруп" получила кредит ЕБРР в $65 млн на покупку Volia и модернизацию сети

Исключительно на украинском вещают 12 телеканалов, в эфире "Интера", "К1" и "Украины" доля украиноязычного контента менее 80% – регулятор

Антимонопольный комитет оштрафовал "дочку" Google в Украине на 1 млн грн, в "Google Украина" выясняют детали ситуации

МИД рассматривает возможность арбитража из-за присвоения РФ телекоммуникационной системы Украины и радиочастот

ПОСЛЕДНЕЕ

"Киевстар" в I кв.-2021 увеличил доход на 15%, EBITDA - на 15,3%

Spotify увеличил число активных пользователей в I кв., но ухудшил прогноз на 2021г

Новым главой НОТУ стал член правления Чернотицкий

Количество пользователей мобильного кошелька SharPay в I кв. выросло на 66% – "Vodafone Украина"

Верховный суд отказал в удовлетворении иска в части нарушения прав на получение информации из-за санкций к NewsOne, ZIK, "112 Украина"

"Vodafone Украинa" предоставит медикам бесплатную связь и доступ к интернету

YouTube заблокировал каналы ZIK, "112 Украина" и NewsOne

Госкомтелерадио мониторит интернет-магазины для недопущения запрещенной издательской продукции

"Нова Пошта" в 2020 году увеличила отчисления в бюджеты на 20%

"Киевстар" будет предоставлять цифровые решения для развития инфраструктурных проектов в городах Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА