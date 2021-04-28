Spotify увеличил число активных пользователей в I кв., но ухудшил прогноз на 2021г

Шведская Spotify Technology, оператор одноименного музыкального стримингового сервиса, увеличила число пользователей в первом квартале 2021 года, однако темпы роста замедлились на фоне возобновившегося распространения COVID-19 в некоторых странах.

Как говорится в пресс-релизе компании, на конец первого квартала число пользователей сервиса (активность учетной записи не реже раза в месяц, MAU) увеличилось на 24% по сравнению с тем же периодом годом ранее, до 356 млн человек, оказавшись на нижней границе прогнозного диапазона. Количество платных подписчиков выросло на 21%, до 158 млн, что соответствует верхней границе прогноза.

Средняя выручка в расчете на платного подписчика Spotify сократилась на 7%, до 4,12 евро, поскольку компания продолжает привлекать новых подписчиков за счет предоставления им скидок, а также предлагает более дешевую подписку на новых рынках, в том числе в Индии и России.

Квартальная выручка Spotify увеличилась на 16%, до 2,15 млрд евро, что совпало с ожиданиями компании. Доход от платных сервисов вырос на 14%, до 1,93 млрд евро, тогда как выручка от рекламы подскочила на 46%, до 216 млн евро, продолжив расти третий квартал подряд после снижения в первом полугодии 2020 года на фоне пандемии коронавируса. Рекламные доходы, на долю которых приходится около 10% выручки Spotify, стали одним из важных источников роста по мере развития компанией направления подкастов.

Чистая прибыль Spotify в первом квартале составила 23 млн евро по сравнению с 1 млн евро за аналогичный период годом ранее. В расчете на акцию компания зафиксировала убыток в размере 0,25 евро против 0,20 евро годом ранее.

Свободный денежный поток составил 41 млн евро, увеличившись на 61 млн евро по сравнению с первым кварталом 2020 года.

Компания ожидает, что в текущем квартале число активных пользователей ее сервиса достигнет 366-373 млн, количество платных подписчиков - 162-166 млн. Квартальная выручка Spotify, согласно ее прогнозу, составит от 2,16 млрд евро до 2,36 млрд евро.

При этом компания понизила прогноз рост числа активных пользователей на 2021 год в целом - до 407-422 млн. Она по-прежнему ожидает увеличения числа платных подписчиков до 172-184 млн. Прогноз годовой выручки повышен до 9,11-9,51 млрд евро.

Котировки акций Spotify, которые торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), упали в ходе предварительных торгов в среду на 7,7%. С начала года капитализация компании снизилась на 6,9%, до $55,9 млрд.