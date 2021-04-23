Госкомтелерадио мониторит интернет-магазины для недопущения запрещенной издательской продукции

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины проводит мониторинг интернет-магазинов для недопущения на украинский книжный рынок запрещенной издательской продукции.

"С целью недопущения на украинский книжный рынок с территории государства-агрессора изданий, несущих угрозу национальной безопасности, а также контрабандной продукции Госкомтелерадио систематически проводит мониторинг сферы книгораспространения, в том числе и интернет-магазинов", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что по результатам мониторинга выявлено, что некоторые интернет-магазины, нарушая закон "Об электронной коммерции", не предоставляют потребителям информацию о полном наименовании юридического лица, о местонахождении юридического лица, адрес интернет-магазина и тому подобное.

Также зафиксировано нарушение некоторыми субъектами хозяйствования законов "Об издательском деле", "Об информации", "О санкциях" и "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

В частности, выявлено распространение книг, внесенных в "Перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека".

В ряде магазинов распространяются книги, авторы которых внесены в "Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины".

Кроме того, выявлено торговлю книгами, информация о которых отсутствует в Реестре издательской продукции государства-агрессора, разрешенной к ввозу и распространению на территории Украины. Зафиксированы случаи распространения продукции российских издательств, в отношении которых в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 года применены экономические санкции.

"По результатам мониторинга субъектам хозяйствования, которые осуществляют распространение книг через интернет-магазины, направлены письма с перечнем нарушений и требованием в соответствующий срок принять меры по прекращению противоправной деятельности и письменно проинформировать об этом Госкомтелерадио", - говорится в сообщении.