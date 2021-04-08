Исключительно на украинском вещают 12 телеканалов, в эфире "Интера", "К1" и "Украины" доля украиноязычного контента менее 80% – регулятор

Доля украинского языка в эфире телеканалов "Интер", "К1" и "Украина" в январе-феврале 2021 года составила менее 80%, такие данные обнародовал Нацсовет по телевидению и радиовещанию.

Нацсовет проанализировал вещание 28 общенациональных телеканалов. Мониторинг телевещателей длится неделю, было изучено 105 часов эфира каждого канала.

Мониторинг регуляторного органа показал, что лицензиаты соблюдают требования по трансляции рекламы на государственном языке. Также только на государственном языке звучат новостные передачи на общенациональных телеканалах.

Что касается языка эфиров, то все телеканалы превысили обязательный законодательный порог 75%.

Вещание 100% на украинском языке ведут 12 телеканалов: "UA: ПЕРШИЙ", "5 канал", "К2", "Эспрессо", "Индиго ТВ", "М1", "Рада", "Zoom", "UA: Культура", "Піксель ТВ", Xsport и "ПлюсПлюс". Также высокие показатели, превышающие 90% - у телеканалов "Прямой", "Z ZIK", "Мега", "Украина 24", "2+2", "Новый", "НЛО" и "ТЕТ". Самый низкий показатель у телеканала "Украина" - 75%.

Регулятор также провел проверку языковых квот на радио. По сравнению с предыдущими отчетными периодами в марте показатели объемов украинского языка в радиоэфире выросли и значительно превышают нормы.

По мнению Национального совета, такие результаты могут свидетельствовать, что государственный язык укрепляет свои позиции в радиоэфире.

Песни только на украинском языке в марте звучали в эфире "Страна ФМ", "Украинское радио" и "Радио "Культура".

Шесть радиостанций в марте увеличили объем песен на украинском языке в пределах 1-3%, среди них - "Радио Луч", "Радио НВ", "Перец ФМ", "Люкс ФМ", "Наше радио" и Kiss FM.

В эфире "Шансон" объем украиноязычных песен упал на 2% до 39%. Таким образом, этот вещатель оказался ближе всех к предельной границе установленной законом квоты в 35% и более.