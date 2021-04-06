Google выиграл у Oracle в суде многолетнюю тяжбу об использовании Java

Американский Верховный суд в понедельник вынес решение в пользу Google (входит в холдинг Alphabet Inc) в патентном споре с Oracle Corp о правах на Java и об использовании этой программной платформы в операционной системе Android.

Суд отменил решение суда низшей инстанции, в котором говорилось о нарушении авторских прав со стороны Google, и заявил, что частичное копирование кодов Java является добросовестным использованием.

Oracle обвинила Google в незаконном копировании более 11 тыс. строк кода Java API для разработки ОС Android, на которой работает более 2 млрд мобильных устройств по всему миру. Oracle требовала от Google возмещения убытков в размере $9 млрд в связи с недополучением дохода от программного обеспечения Java, отмечает The Wall Street Journal. В Google указывали на то, что те элементы Java, которые она использует в Android, не подпадают под законы о защите авторских прав.

"Платформа Google выросла, а ее рыночная власть усилилась. Барьеры для входа стали выше, а способность конкурировать ниже, - говорится в заявлении Oracle. - Они украли Java и десять лет вели судебные тяжбы, как это может делать только монополист. Именно поэтому регулирующие органы по всему миру и в США изучают методы ведения бизнеса Google".

Google не ответил на запросы о комментариях.

Java была разработана компанией Sun Microsystems и вышла на рынок в 1995 году. В 2009 году Sun Microsystems была поглощена Oracle.