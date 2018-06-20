Oracle увеличила прибыль и выручку в IV финквартале, показатели превзошли прогнозы

Американская Oracle Corp., один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения, зафиксировала прибыль и выручку выше ожиданий рынка в четвертом финансовом квартале, в частности, благодаря улучшению показателей в сфере "облачных" услуг.

Как сообщается в пресс-релизе Oracle, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 31 мая 2018 года, увеличилась на 5%, до $3,41 млрд по сравнению с $3,23 млрд за аналогичный период годом ранее.

Чистая прибыль в расчете на акцию повысилась до $0,82 с $0,76 годом ранее. Прибыль в расчете на акцию без учета разовых факторов выросла до $0,99 с $0,89 в четвертом квартале предыдущего фингода.

Квартальная выручка Oracle поднялась на 3%, до $11,25 млрд.

Эксперты Уолл-стрит в среднем прогнозировали скорректированную прибыль Oracle на уровне $0,94 на акцию, пишет Dow Jones. Консенсус-прогноз аналитиков для выручки компании составлял $11,2 млрд.

Oracle изменила структуру публикации показателей отдельных направлений бизнеса в минувшем квартале, включив показатели выручки в сфере "облачных" услуг в более широкое подразделение "облачных" услуг и лицензионной поддержки".

Выручка этого подразделения, являющегося ключевым для Oracle, в марте-мае увеличилась на 8% - до $6,77 млрд.

Выручка от продажи лицензий, как "облачных", так и для локальных ПК, сократилась на 5%, до $2,48 млрд.

Продажи оборудования принести Oracle доход в размере $1,1 млрд, что соответствует уровню четвертого квартала предыдущего фингода, продажи услуг снизились на 1%, до $883 млн.

По итогам всего финансового года чистая прибыль компании снизилась на 59%, до $3,8 млрд, выручка повысилась на 6%, до $39,8 млрд.

Акции Oracle c начала 2018 года подешевели на 2%.