Налоговая система в "Дия City" поможет уменьшить налоговую нагрузку в 5 раз - Федоров

Министерство цифровой трансформации Украины рассчитывает, что налоговая система для компаний в специальном правовом режиме "Дия City" поможет уменьшить налоговую нагрузку в пять раз, сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"У нас на сегодня есть концепция, в которую мы верим и которая поможет создать лучший в мире налоговый режим. Мы посчитали, что налоговая система в "Дия City" поможет уменьшить налоговую нагрузку, если оплачивать налоги "вбелую", в пять раз. Это уникальная возможность для нашей страны, и нам нужно ее качественно реализовать", - сказал он в ходе пресс-конференции в четверг.

Ранее глава Минцифры сообщал, что для компаний-резидентов "Дия City" будет действовать налог на доходы физических лиц в размере 5%, плюс 1,5% - военный сбор, а налог на прибыль будет заменен налогом на выведенный капитал в размере 9%.

По словам Федорова, благодаря специальному правовому режиму "Дия City" доходы IT-отрасли в Украине к 2025 году могут вырасти до $16,5 млрд, количество рабочих мест в данной отрасли планируется увеличить до 450 тыс.