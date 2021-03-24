Rozetka планирует создать собственную платежную систему

Крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka.ua (ООО "Розетка.Уа", Киев) планирует создать собственную платежную систему, сообщил основатель и совладелец компании "Розетка.Уа" Владислав Чечеткин.

"Мы создаем платежную систему (…) Наша цель – чтобы вам было удобнее в один клик оплачивать заказы, как, например, оплачивают в Amazon. Наша цель – чтобы это для вас было дешевле. Мы пытаемся найти способы, каким образом снизить для покупателя цену этой транзакции, ну и, понятно отдать это покупателю", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По словам Чечеткина, к настоящему времени компания ждет выдачи лицензии на осуществление таких операций.

Rozetka основана в 2005 году в Киеве как онлайн-магазин электроники и бытовой техники. В последующие годы компания трансформировалась в мультикатегорийный онлайн-маркетплейс.