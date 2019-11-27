Экономика

17:39 27.11.2019

НБУ согласовал условия и порядок деятельности в Украине международной платежной системы Transfast

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НБУ согласовал условия и порядок деятельности в Украине международной платежной системы Transfast

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение о согласовании условий и порядка деятельности в Украине международной платежной системы Transfast.

Как говорится в сообщении центробанка, соответствующее решение принял комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ 25 ноября.

"Приход новой платежной системы на рынок Украины подтверждает привлекательность и перспективность Украины для инвесторов, дает новый толчок к повышению уровня качества финансовых услуг и развития рынка платежных систем в Украине", - говорится в сообщении.

Международная платежная система Transfast стала восьмой в Украине международной платежной системой перевода средств, платежной организацией которой является нерезидент.

Международная платежная система Transfast является глобальной системой перевода средств со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Предоставляет услуги перевода средств более чем в 125 странах (в регионах Азии, Европы, Африки, США, Канады, Индии и Австралии) и насчитывает более 300 участников во всем мире.

Теги: #платежная_система #нбу #transfast
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