НБУ согласовал условия и порядок деятельности в Украине международной платежной системы Transfast

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение о согласовании условий и порядка деятельности в Украине международной платежной системы Transfast.

Как говорится в сообщении центробанка, соответствующее решение принял комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ 25 ноября.

"Приход новой платежной системы на рынок Украины подтверждает привлекательность и перспективность Украины для инвесторов, дает новый толчок к повышению уровня качества финансовых услуг и развития рынка платежных систем в Украине", - говорится в сообщении.

Международная платежная система Transfast стала восьмой в Украине международной платежной системой перевода средств, платежной организацией которой является нерезидент.

Международная платежная система Transfast является глобальной системой перевода средств со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Предоставляет услуги перевода средств более чем в 125 странах (в регионах Азии, Европы, Африки, США, Канады, Индии и Австралии) и насчитывает более 300 участников во всем мире.