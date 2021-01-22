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15:45 22.01.2021

Firefly Aerospace Полякова провела тестирование системы удержания ракеты Alpha в преддверии ее запуска

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Firefly Aerospace Полякова провела тестирование системы удержания ракеты Alpha в преддверии ее запуска

Американская компания-разработчик ракетно-космической техники Firefly Aerospace Inc., собственником которой является украинский бизнесмен Максим Поляков, в преддверии дебютного запуска ракеты Alpha провела тестирование ее системы удержания.

Как сообщила пресс-служба компании в пятницу, соответствующее видео, демонстрирующее работу системы удержания ракеты, обнародовано на Facebook-странице Firefly.

"3-2-1 запуск! Наша команда готовит систему удержания/освобождения ракеты к предстоящему большому дню. Не можем дождаться, уже совсем скоро Alpha взлетит", - говорится в комментарии к видео.

Firefly отмечает, что готовится к дебютному полету ракеты-носителя Alpha в начале 2021 года. Предполетные испытания первой и второй ступени успешно завершены, а стартовая площадка космического комплекса базы ВВС Ванденберг готовится к запуску. Во время запуска Firefly Alpha будет проходить онлайн-трансляция.

Как сообщалось, Firefly Aerospace Inc. подписала соглашение об услугах по запуску (LSA) с компанией-разработчиком оборудования и авионики Adaptive Launch Solutions (ALS), которое включает четыре запуска ракеты Alpha начиная с 2021 года.

Украинская компания Space Electric Thruster Systems (SETS) предоставит свою двигательную установку SPS-25 для дебютного запуска ракеты Alpha, компании-разработчика ракетно-космической техники Firefly Aerospace Inc.

Ракета Firefly Alpha предназначена для вывода до 1 тыс. кг полезного груза на низкую орбиту Земли, цена каждого пуска составит $15 млн.

Компанию Firefly Aerospace в 2017 году перезапустил украинец Максим Поляков, включив ее в состав Noosphere Ventures.

В настоящее время Firefly сосредоточена на том, чтобы выйти на орбиту, но Поляков сказал, что глобальное видение заключается в том, чтобы быть космической компанией, занимающейся всем спектром работы в космосе: от создания спутников, до вывода их на орбиту и анализа полученных данных.

Кроме ракет Alpha и Beta, Firefly Aerospace работает над созданием орбитального транспортного средства (OTV) - известного, как космический буксир, для доставки спутников с ракеты на определенную орбиту - и лунного посадочного модуля под названием Genesis для NASA.

Firefly Aerospace (изначально – Firefly Space Systems) - созданная в 2014 году в Техасе (США) частная американская компания, ведущая разработку семейства РН легкого класса нового поколения. В Днепре Firefly Aerospace имеет собственный R&D-центр и цех экспериментального производства малых ракетных узлов с последующим лабораторным тестированием.

В июне 2018 года Firefly заключила соглашение о стартовых услугах (Launch Services Agreement, LSA) с британской Surrey Satellite Technology Limited (SSTL) на обеспечение в 2020-2022 годах запусков малых спутников при помощи РН нового поколения Firefly Alpha.

Firefly входит в число сторонников идеи т.н. "Нового космоса" – движения в аэрокосмической отрасли, ставящего целью расширение доступа к космосу за счет использования инноваций для снижения стоимости пусков, а также за счет преодоления административных и логистических ограничений, связанных с зависимостью от национальных космических институтов. В настоящее время идею "Нового космоса" наиболее активно продвигают на рынке американские SpaceX, Virgin Galactic, Blue Origin.

Штаб-квартра Firefly базируется в Техасе, офисы компании работают в Вашингтоне, Токио (Япония) и Днепре (Украина). Финансирование Firefly обеспечивает венчурный фонд Noosphere Ventures (Менло-Парк, Калифорния), основанный выходцем из Украины бизнесменом Поляковым, известным в первую очередь проектами в IT-секторе.

Теги: #firefly
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