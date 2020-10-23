Украино-американская ракета Alpha полетит в космос 22 декабря - Firefly Aerospace

Первый запуск легкой ракеты-носителя Alpha состоится 22 декабря 2020 года с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии.

Об этом сообщила пресс-служба компании-разработчика ракетно-космической техники Firefly Aerospace Inc., собственником которой является украинский бизнесмен Максим Поляков в пятницу, со ссылкой на интервью изданию CNBC соучредителя и исполнительного директора компании Тома Маркусика.

В настоящее время Firefly Aerospace завершает работу по подготовке пусковой площадки SLC-2. Условия эксплуатации военной базы ставят перед компанией дополнительные требования по надежности ракеты-носителя, отмечается в сообщении.

Маркусик убежден, что им удастся выполнить все "жесткие" требования к назначенной дате пуска. Альтернативной датой может стать 31 декабря.

В то же время, по словам Маркусика, такие требования увеличивают шансы на успешный пуск ракеты Firefly Alpha.

"Наша конструкция была тщательно проверена, поскольку по ее эксплуатации было выдвинуто много требований. Я думаю, нам стоит ожидать полного успеха при первом запуске", - сказал соучредитель Firefly Aerospace.

Ракета Firefly Alpha предназначена для вывода до 1 тыс. кг полезного груза на низкую орбиту Земли, цена каждого пуска составит $15 млн.

Компанию Firefly Aerospace в 2017 году перезапустил украинец Максим Поляков, включив ее в состав Noosphere Ventures.

"Это действительно значимое событие как для компании Firefly, так и для Noosphere. За время работы над ракетой, мы увеличили штат до 350 сотрудников в США, и привлекли украинских специалистов в Днепре", - цитирует пресс-служба соучредителя Firefly Aerospace и Noosphere Ventures Полякова.

Отмечается, что до первого запуска Alpha остается несколько тестов. Две недели назад компания Firefly Aerospace провела финальное испытание двигателя первой ступени ракеты, на очереди испытания второй ступени. Тогда Firefly проведет "активацию стартовой площадки". Следующим крупным шагом станет статическое испытание всей ракеты с включением двигателей на стартовой площадке.

В Firefly ожидают, что в 2021 году запуск будет произведен не менее трех раз.

В настоящее время Firefly сосредоточена на том, чтобы выйти на орбиту, но Поляков сказал, что глобальное видение заключается в том, чтобы быть космической компанией, занимающейся всем спектром работы в космосе: от создания спутников, до вывода их на орбиту и анализа полученных данных.

Кроме ракет Alpha и Beta, Firefly Aerospace работает над созданием орбитального транспортного средства (OTV) - известного, как космический буксир, для доставки спутников с ракеты на определенную орбиту - и лунного посадочного модуля под названием Genesis для NASA.

Firefly Aerospace (изначально - Firefly Space Systems) - созданная в 2014 году в Техасе (США) частная американская компания, ведущая разработку семейства РН легкого класса нового поколения. В Днепре Firefly Aerospace имеет собственный R&D-центр и цех экспериментального производства малых ракетных узлов с последующим лабораторным тестированием.

В июне 2018 года Firefly заключила соглашение о стартовых услугах (Launch Services Agreement, LSA) с британской Surrey Satellite Technology Limited (SSTL) на обеспечение в 2020-2022 годах запусков малых спутников при помощи РН нового поколения Firefly Alpha.

Firefly входит в число сторонников идеи т.н. "Нового космоса" – движения в аэрокосмической отрасли, ставящего целью расширение доступа к космосу за счет использования инноваций для снижения стоимости пусков, а также за счет преодоления административных и логистических ограничений, связанных с зависимостью от национальных космических институтов. В настоящее время идею "Нового космоса" наиболее активно продвигают на рынке американские SpaceX, Virgin Galactic, Blue Origin.

Штаб-квартра Firefly базируется в Техасе, офисы компании работают в Вашингтоне, Токио (Япония) и г.Днепр (Украина). Финансирование Firefly обеспечивает венчурный фонд Noosphere Ventures (Менло-Парк, Калифорния), основанный выходцем из Украины бизнесменом Максимом Поляковым, известным, в первую очередь проектами в IT-секторе.