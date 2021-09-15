Firefly Aerospace намерена запустить вторую ракету Alpha в декабре

Американская компания-разработчик ракетно-космической техники Firefly Aerospace Inc., собственником которой является украинский бизнесмен Максим Поляков, намерена запустить вторую ракету Alpha в декабре 2021 года, сообщил он сам в ходе онлайн-встречи с журналистами в среду.

По его словам, все компоненты ракеты уже есть, в настоящее время она интегрируется.

Он отметил, что компонентов ракеты на складе уже есть на 5-20 ракет.

"Сейчас надо отработать все ошибки, которые были, и устранить возможные проблемы", - сказал он.

В дальнейшем, как добавил Поляков, запуски будут происходить от 8 до 24 в год.

Говоря о работе над ракетой класса Beta, он рассказал, что в настоящее время компания проходит первый этап ее проектирования.

Как сообщалось, первый запуск Alpha был 3 сентября. Согласно прямой трансляции запуска в Youtube, пусковое окно открылось в период с 4:00 до 8:00 по киевскому времени. Взлет ракеты состоялся в 4:58 по Киеву, но через пару минут после старта миссию прервали из-за неизвестной аномалии. Согласно видеотрансляции, ракета взорвалась в полете.

В Firefly Aerospace тогда заявили, что полет ракеты Alpha был прерван согласно протоколам безопасности.

Firefly Aerospace (изначально – Firefly Space Systems) - созданная в 2014 году в Техасе (США) частная американская компания, ведущая разработку семейства РН легкого класса нового поколения. В Днепре Firefly Aerospace имеет собственный R&D-центр и цех экспериментального производства малых ракетных узлов с последующим лабораторным тестированием.