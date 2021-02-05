Инвестиции

16:11 05.02.2021

Firefly получила контракт с NASA на $93,3 млн на доставку груза на поверхность Луны

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Firefly получила контракт с NASA на $93,3 млн на доставку груза на поверхность Луны

Американская компания-разработчик ракетно-космической техники Firefly Aerospace Inc., собственником которой является украинский бизнесмен Максим Поляков, получила от NASA контракт на сумму в $ 93,3 млн для доставки 10 научно-технических устройств к Морю Кризисов на Луне в рамках программы NASA "Артемида".

Как сообщила пресс-служба компании в пятницу, посадочный аппарат Firefly Blue Ghost доставит груз на поверхность Луны в 2023 году.

В компании отмечают, что посадочный аппарат Firefly Blue Ghost (названный так в честь редкого светлячка Phausis reticulata) обеспечит все этапы доставки полезной нагрузки: транзит к Луне, выход на лунную орбиту и доставку на поверхность.

Вся миссия должна быть завершена за один лунный световой день, который длится около 14 земных дней.

В дополнение к полезному грузу от NASA аппарат доставит еще более 50 кг коммерческого груза.

"С помощью ракеты-носителя Alpha и космического транспортного средства (SUV), Firefly готова обеспечить первенство США в коммерциализации окололунного пространства", - подчеркивается в сообщении компании.

Firefly занимается разработкой и тестированием Blue Ghost на собственных производственных мощностях в Сидар-Парк, Техас.

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Теги: #firefly
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