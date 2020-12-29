Провайдер Volia с 2021 прекращает трансляцию каналов Discovery, повысит стоимость абонплаты на 15-21%

Volia объявила об актуализации абонентской платы и оптимизации тарифной линейки с 1 января 2021 года: провайдер повысит ряд тарифов и откажется от каналов группы Discovery, заменив их каналами операторов спутникового телевидения Viasat и группы круглосуточных платных фильмовых телеканалов "TV1000".

"С 1 января 2021 года мы актуализируем абонентскую плату и оптимизируем тарифную линейку. Изменение тарифов затронет абонентов двух услуг (интернет и телевидение), трех услуг (интернет, телевидение и мобильная связь) и абонентов телевидения (Киев, Днепр, Запорожье)", - сообщила Volia во вторник.

Так, абонплата за тариф "Расширенный ТВ Special + 200 Мбит/с" для киевлян в 2021 году вырастет на 17,5% - до 335 грн; за тариф "Воля Smart HD Special + 100 Мбит/c" для Киева - на 15,7%, до 369 грн; за тариф "Стартовый HD Special + 100 Мбит/с" - на 21,6%, до 310 грн. Кроме того, повысится абонплата для ряда других тарифов, в том числе в Киеве, Днепре и Запорожье.

"Рост стоимости услуг для пользователей связано с очередным повышением размера лицензионных отчислений украинским медиа-группам (каналы "1 + 1", ICTV, "Интер", "Украина" и др.) и правообладателям других каналов в среднем на 25-30%, начиная с 1 января 2021 года. Также на стоимость влияет повышение обязательного платежа за каждого пользователя в сторону организации коллективного управления авторскими правами общественному союзу "Коалиция аудиовизуальных и музыкальных прав", - комментируют повышение абонплаты в Volia.

Помимо этого, согласно информации о тарифных планах на сайте компании, с января 2021 года будут отключены следующие каналы группы Discovery: Animal Planet/Animal Planet HD, Discovery Channel/Discovery HD, Discovery Science, Discovery Showcase HD, DTX, Eurosport 1/Eurosport 1 HD, Eurosport 2, Fine Living/Fine Living HD, Food Network, ID, TLC, Setanta Sport и Travel Channel/Travel Channel HD.

Вместо этого абоненты Volia в зависимости от пакета получат возможность просмотра каналов Viasat Explore, Viasat Nature, Viasat History, Viasat Sport, Epic Drama, а также каналов TV1000 East, TV1000 World Kino, VIP Comedy, TV1000 Action, TV1000 East. Дополнительно можно будет приобрести премиум-пакеты с каналами VIP Premiere, VIP Megahit.

Помимо этого, в рамках актуализации тарифов ряд тарифных планов получат дополнительные каналы – группу каналов Cine+, Nickelodeon, Bollywood HD, Star Family, Nick Junior, Lale, Nat Geo Wild, Fox Life, Mezzo, "Кус-Кус", "Трофей HD", "36.6" и др.

Как сообщалось, оператор фиксированной связи и цифровых услуг "Датагруп" достиг договоренности о приобретении 100% национального провайдера телекоммуникационных и контент-услуг группы компаний Volia (ранее - "Воля Кабель") при поддержке фонда EEGF II Horizon Capital.

Volia обслуживает около 2 млн абонентов кабельного ТВ и интернета в 34 городах Украины. На начало 2020 года компания находилась в управлении фонда Providence Equity Partners (34,92%) и частной международной инвестиционной компании SigmaBleyzer (15,3%) и ЕБРР (11,7%). Среди миноритариев – австралийская Warana Capital Pty Ltd. (5,6%) и OL Group Ltd (8,4%, Каймановы о-ва).