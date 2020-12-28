«Волонтерство не знает возраста и пола» – STEM is FEM показал школьницам внутренний мир волонтерского движения

Защита животных, помощь бедным, лечение больных, обучение детей, спасение жизней – волонтерство имеет много граней. Мир держится на добрых людях. Большинство из них помогает окружающим при необходимости, в конкретных ситуациях. Некоторые же сделали это благородное дело значительной частью своей повседневной жизни, став волонтерами.

Именно таких спикеров пригласил благотворительный образовательный проект STEM is FEM на бесплатный вебинар для всех желающих. Известные украинские волонтеры рассказывали о своем собственном опыте помощи обществу.

«Мы организовали встречу с представительницами волонтерского движения, чтобы популяризировать саму идею волонтерства в украинском обществе и познакомить участников вебинара с инициативами, присоединиться к которым может каждый. Цель благотворительного проекта STEM is FEM в том, чтобы показывать участницам нашего сообщества возможности для личностного и профессионального роста, и волонтерство в различных сферах имеет большой потенциал для этого», – рассказывает инициатор проекта STEM is FEM, руководитель IT-компании Gamingtec Сапар Карягдыев.

Спикерами вебинара стали основательница батальона «Госпитальеры», основательница ДонорUA, соучредитель UAnimals, а также представительницы международного волонтерского движения.

Яна Зинкевич стала волонтером еще во время Революции Достоинства. Позже пошла в ряды добровольцев. Тогда 19-летняя девушка создала медицинский батальон «Госпитальеры», который предоставлял неотложную помощь раненым украинским бойцам.

«Среди нас было только трое женщин, поэтому мне, кроме борьбы с врагами, приходилось завоевывать еще и доверие и авторитет собратьев, с чем я успешно справилась. Очень быстро я заметила, что несмотря на то, что добровольцев было достаточно, у нас катастрофически не хватало парамедиков. Я взяла эту функцию на себя вместе с еще несколькими людьми. За год наша инициатива разрослась до батальона – одновременно у нас служили 200-300 человек. Еще позже мы открыли учебный центр для парамедиков. Мое волонтерство помогло мне самореализоваться, почувствовать себя нужной и поверить, что я на что-то влияю», – рассказала Яна Зинкевич.

Ассистентка по коммуникациям в Агентстве ООН по делам беженцев в Украине Алина Коваленко добавила, что волонтерство имеет и другую сторону медали, причем, тоже положительную. Оно может стать не только средством самореализации, но и инструментом для развития собственной карьеры.

«Волонтерство приносит пользу не только обществу, но и самому волонтеру. Это возможность получить новых друзей, новый опыт, новые возможности, такие, как, например, изучение языка. В Европе волонтеры в основном не молодежь, а люди за 40 лет. Для них это способ социализации и отдыха. Волонтертсво очень вдохновляет, потому что не знает пола и возраста. Стать волонтером ООН можно в любом возрасте, зарегистрировавшись на сайте Onlinevolunteering.org. Даже в условиях локдауна можно быть полезным – вести страницы в соцсетях, записывать заметки во время онлайн-мероприятий, обучать детей английскому языку онлайн, переводить тексты и тому подобное. Это хорошее начало для профессиональной деятельности каждого», – подчеркнула Алина Коваленко.

STEM is FEM – благотворительный образовательный проект, который ставит целью преодоление гендерных стереотипов в технической сфере и мотивирует украинских школьниц выбирать технические специальности. Для достижения этой цели организаторы проводят для девушек многочисленные бесплатные ивенты – вебинары, мастер-классы, встречи с успешными женщинами и полноценные учебные модули по STEM-специальностям.