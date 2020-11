«В группе риска - все»: ООН женщины вместе со STEM is FEM провели вебинар по кибербезопасности

Психологические проблемы, шантаж, утечка частной информации, разрушенная репутация, потеря доверия к интернету и людям в целом – современные киберпреступления могут нанести большой вред пользователям всемирной сети. Особенно уязвимы к киберманипуляциям дети и подростки. Как избежать кибербуллинга, секстинга, revenge porn, груминга и других опасностей интернета, рассказали на двухдневном вебинаре, который организовал образовательный проект STEM is FEM, вместе с международным агентством ООН Женщины и организациями Cyber ​​School и CyberPeople.

«В рамках проекта STEM is FEM мы регулярно проводим открытые вебинары, на которых все желающие могут получить информацию об актуальных профессиях и о том, как успешно начать карьерный путь. Обсуждение темы кибербезопасности мы провели совместно с ведущими организациями, которые в Украине занимаются этим направлением. Спикеры не только очертили круг проблем, связанных с цифровой безопасностью и сохранностью личных данных в интернете, но и рассказали о карьерных возможностях в этой перспективной и быстро развивающейся сфере», - рассказывает один из основателей STEM is FEM, руководитель IT- компании Gamingtec Сапар Карягдыев.

Эксперты напомнили слушателям общие правила безопасного пользования интернетом, рассказали о действенных лайфхаках преодоления киберпреступлений. Главное правило, заметили спикеркы – не общаться и не доверять незнакомцам в интернете. Аккаунты в соцсетях желательно сделать закрытыми, особенно списки друзей. Ни в коем случае нельзя указывать свою геолокацию, публиковать номер телефона, домашний адрес и другие персональные данные, по которым вас можно найти.

В случае, если избежать нежелательного контакта не удалось, эксперты советуют прекратить общение, ведь уговоры и угрозы только поощряют преступников. Далее необходимо сделать скриншоты переписки и сообщить о ней родителям или в полицию.

Режиссер и продюсер фильма «Dragnet», посвященного теме опасностей в интернете Ксения Бугримова рассказала, что во время исследования темы обнаружила определенные тенденции. Так, современная молодежь проводит в среднем 8 часов в интернете ежедневно. Несмотря на то, что во всемирной сети полно угроз, дети чувствуют себя в онлайне слишком безопасно, поскольку физически находятся дома и чувствуют психологический комфорт.

«Запрет пользоваться интернетом или играть в игры не поможет. Надо знать виды опасностей в сети, не бояться туда пускать ребенка, но научить его быть осторожным, знать признаки, по которым можно понять, что ребенок в опасности, знать свои права и что делать в определенных случаях», - отметила Ксения Бугримова.

Адвокат и председатель Ассоциации женщин-юристок Украины "ЮрФем" Кристина Кот добавила, что для доказательной базы преступления очень важно сделать даже не один, а несколько скриншотов переписки.

«Должны быть доказательства. Недостаточно прийти в полицию и рассказать, что вам писали неприятные сообщения. Даже одного скриншота будет мало для доказательной базы. Это должны быть систематические действия, необходимо иметь несколько сообщений. Важно также перейти на страницу этого человека, сделать скриншоты, найти общих знакомых, рассказать им об этой ситуации, чтобы были свидетели, в случае если злоумышленник удалит свои сообщения. Свидетели помогут доказать, что вы испытали насилие и что этот аккаунт именно этого человека и именно он направляет из него сообщения», – отметила председатель «ЮрФем».

Генеральная директор Директората стратегического планирования и европейской интеграции Министерства цифровой трансформации Украины Гульсанна Мамедиева рассказала, какие шаги по обеспечению безопасности граждан в интернете делает государство. По ее словам, пока что 53% населения Украины не имеют базовых цифровых навыков, чтобы защитить себя в сети. Поэтому сегодня главный вектор работы Министерства– просветительская и разъяснительная работа.

«Стратегия министерства включает не только защиту детей в интернете, ведь для разных возрастных категорий есть свои риски. Для молодых девушек это revenge-porn, сталкинг, а риски, которые присущи более пожилым гражданам исходят от онлайн-мошенников. Сейчас в приложении «Дія» в разделе цифровое образование есть курсы, которые объясняют, как распознать и преодолеть кибербуллинг. Параллельно мы разрабатываем E-safety Portal, где каждый сможет получить все необходимые знания и навыки для самозащиты в интернете, как базовые, так и продвинутые», – отметила Мамедиева.

Организатор вебинара, благотворительный образовательный проект STEM is FEM, приглашает украинских школьниц принять участие в бесплатном учебном модуле «Агропромышленность», который состоится онлайн 12-13 декабря. Подать заявку на участие можно на официальном сайте проекта STEM is FEM.

Отметим, STEM is FEM - украинский благотворительная образовательная инициатива, которая занимается популяризацией технических специальностей среди украинских девушек. В рамках проекта организаторы проводят бесплатные учебные модули, образовательные лекции и мастер-классы.