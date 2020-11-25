Телеком

18:17 25.11.2020

Google может впервые соединить Сауд.Аравию и Израиль магистральной ВОЛС

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Американская Google, входящая в холдинг Alphabet Inc., планирует проложить магистральную волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС), которая впервые соединит Саудовскую Аравию и Израиль, открыв новый коридор для глобального интернет-трафика, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Проект, который свяжет Индию с Европой, позволит увеличить интернет-трафик между регионами и даст Google возможность разместить дата-центры в разных частях мира, чтобы сохранять конкурентоспособность по отношению к Microsoft Corp. и Amazon.com Inc. в сфере облачных вычислений. Google также конкурирует с Facebook Inc. в строительстве сетей для поддержки растущего со стороны пользователей спроса на видео, поисковые запросы и другие продукты.

Google назвала новый проект Blue Raman в честь индийского физика Чандрасекхары Венкаты Рамана. Прокладка под водой кабеля длиной более 8 тыс. км обойдется примерно в $400 млн, согласно подсчетам телекоммуникационной компании Salience Consulting, расположенной в Дубае.

Как ожидается, Google обратится за помощью в финансировании проекта к партнерам в телекоммуникационной отрасли, включая Oman Telecommunications Co. и Telecom Italia SpA, пишет WSJ. Эти и другие партнеры помогут профинансировать прокладку кабеля, при этом получив доступ к оптоволоконной инфраструктуре.

Между тем знакомые с проектом источники WSJ предупреждают, что он может быть не реализован: компании необходимо получить одобрение нескольких регуляторов в связи с тем, что проект является трансграничным. Так, Google и партнеры еще не получили необходимого разрешения от властей Саудовской Аравии, отметили источники.

Как ожидается, оптоволоконная сеть будет состоять из проходящего под водой кабеля между Индией и Саудовской Аравией с выходом на соседние страны, например, Оман. Кабель будет проходить через Иорданию и Израиль по суше.

Технологическая компания хочет открыть новый маршрут в обход Египта, отмечают источники. Власти Египта взимают с телекоммуникационных операторов одни из самых высоких комиссий за пересечение своей территории и территориальных вод, которые могут увеличить стоимость кабеля из Европы в Индию на 50%, согласно оценкам экспертов отрасли.

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Интерфакс-Украина
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