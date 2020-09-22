Playco инвестфонда Хомутынника стала "единорогом"

Новый стартап в области мобильных игр Playco привлек 100 млн долларов по итогам раунда финансирования, и стал "единорогом". Стоимость компании сегодня оценивается в 1 млрд долларов, собщает во вторник RBC-Украина со ссылкой на Techcrunch.

Одним из инвесторов Playco стал Cascade Investment Fund, собственником которого является Виталий Хомутынник.

Сам Хомутынник на своей странице в LinkedIn также написал, что "еще одна наша портфельная компания стала единорогом".

Playco - стартап, ориентированный на создание игр, в которые можно играть без их загрузок, а запускать по ссылке и на любой платформе. Сегодня основатели компании нацелены на такие платформы как Google Play Instant, iOS App Clips, Facebook Instant Games и Snapchat Minis.

Основным инвестором Playco выступил крупный американский венчурный фонд Sequoia Capital, а также другие иностранные фонды, среди которых - Sozo Ventures, Raymond Tonsing’s Caffeinated Capital, Keisuke Honda’s KSK Angel Fund, Taizo Son’s Mistletoe Singapore, Digital Garage, Will Smith’s Dreamers, Makers Fund.