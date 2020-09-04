"Vodafone Украина" запустил 4G сеть в полосе частот 900 МГц в Винницкой области

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" запустила LTE-связь (4G) в диапазоне 900 МГц в Винницкой области.

Как отмечается в сообщении оператора в пятницу, благодаря этому компания обеспечила скоростным интернетом еще 126 небольших населенных пунктов, в которых проживает почти 124 тысячи человек.

По данным оператора, ранее в населенных пунктах, где теперь построена сеть LTE 900 МГц, пользовательская скорость в ЕDGE была менее 0,5 Мбит/с. После запуска LTE 900 МГц скорость выросла до 48 Мбит/с, что открывает новые возможности для онлайн образования, медицины и досуга, что особо важно в условиях карантина, а также стимулирует развитие предпринимательства и экономики в целом.

4G-сеть "Vodafone Украина" в диапазоне 900 МГц уже работает более чем в 1500 населенных пунктах и охватывает свыше миллиона человек, проживающих в Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Волынской, Черновицкой областях.

До конца 2020 года "Vodafone Украина" планирует запустить сеть LTE 900 во всех областях Украины: поочередно от запада к востоку.

Vodafone также проводит работы по расширению емкости сети в местах с интенсивным интернет-трафиком. В целом во время карантина Vodafone расширил емкость сети в Закарпатской области, Одессе и Одесской области, в Днепре и Днепропетровской области, Житомирской области, Херсонской, Харьковской, Черновицкой областях, Полтавской, Волынской областях, в городе Умань Черкасской области, в Киеве, Сумах, Чернигове, Ивано-Франковске, Запорожье и Кропивницком. В целом, модернизация охватила более 10 тыс. секторов базовых станций на 4 тыс. площадок.

Как сообщалось, согласно лицензионным условиям, до середины 2022 года мобильные операторы должны обеспечить покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2000 человек с охватом 90% населения Украины. А покрытие дорог международного и национального значения - до середины 2024 года.