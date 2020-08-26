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10:23 26.08.2020

"Киевстар" в партнерстве с "УкрФинСервисом" запустил услугу страхования с мобильного счета

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"Киевстар" в партнерстве с "УкрФинСервисом" запустил услугу страхования с мобильного счета

Мобильный оператор компания "Киевстар" в рамках партнерства с "УкрФинсервисом" запустил новую услугу для абонентов предоплаченной связи - оплату страхового полиса с мобильного счета.

Как говорится в сообщении пресс-службы "Киевстара" в среду, чтобы воспользоваться услугой, необходимо выбрать страховой полис на сайте маркетплейса "УкрФинСервис", а также способ оплаты "Смарт-Гроши" от "Киевстар".

При этом на мобильном счете клиента должна быть сумма не меньше, чем сумма стоимости страхового полиса.

Отмечается, что все договора, кроме "Зеленой карты", на покупку страховых полисов оформляются в электронном виде и приходят покупателю на электронную почту в течение нескольких минут после оплаты.

Услуга доступна всем абонентам предоплаченной связи "Киевстар".

ООО "Украинский Онлайн Центр Финансовых Услуг" – онлайн-сервис, который позволяет украинцам, а также гражданам других стран, приобрести страховой полис в режиме online. С его помощью клиент может сравнить предложения различных страховых компаний и подобрать для себя оптимальный по стоимости и покрытию страховой продукт.

Теги: #укрфинсервис #киевстар #страхование
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