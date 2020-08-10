Мобильные операторы в июле подключили к 4G-сети 2 тыс. населенных пунктов Украины - Минцифры

Мобильные операторы в июле 2020 года подключили к 4G-сети 1999 населенных пунктов (в июне – 982), сообщило Министерство цифровой информации Украины на своей странице в Facebook в понедельник.

"Все дело в запуске в течение июля развертывания 4G-сетей операторов в диапазоне 900 МГц. Ведь базовые станции мобильной связи в этом диапазоне позволяют покрывать значительно большую территорию, чем в диапазоне 1800 МГц. Всего в июле в диапазоне 900 МГц операторы подключили 1641 город", - уточняет министерство.

Согласно релизу, построение сетей 4G в диапазоне 900 МГц операторы начали с западных областей. Воспользоваться услугами можно уже в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Тернопольской, Ривненской областях, сказано в сообщении. На очереди – Черновицкая, Хмельницкая, Житомирская и Винницкая.

По данным Минцифры, до конца года подключение пойдет следующим путем: Одесская, Киевская, Черкасская, Николаевская, Кировоградская, Полтавская, Черниговская, Сумская, Днепропетровская, Херсонская, Харьковская, Запорожская, Донецкая, Луганская области.

Всего по состоянию на начало августа к 4G-сети подключено 17585 населенных пунктов по всей Украине.