Телеком

18:42 23.06.2020

Mobile ID возглавила топ-3 услуг "Vodafone Украина" для МСБ, далее Навигатор и BigData

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Mobile ID возглавила топ-3 услуг "Vodafone Украина" для МСБ, далее Навигатор и BigData

Наиболее актуальными услугами для малого и среднего бизнеса клиенты мобильного оператора компании "Vodafone Украина" назвали услугу Mobile ID, "Навигатор" и BigData-сервисы.

Как отмечается в сообщении компании во вторник, помимо классических телеком-услуг, таких как голосовая связь и передача данных, МСБ в Украине заинтересован также в ряде сопутствующих услуг, предоставляемых оператором.

Топ-5 телеком-решений для малого и среднего бизнеса возглавила услуга Mobile ID, на втором месте - "Навигатор", на третьем - BigData. Также в пятерку наиболее актуальных услуг вошли операторские бизнес-рассылки и предоставление доступа к Office 365.

В проведении исследования наиболее актуальных решений для МСБ приняли участие 43 тыс. компаний-клиентов "Vodafone Украина".

"Исследование проводилось во время первой фазы карантина, и это получило свое отражение в ответах наших клиентов. Бизнес активно искал и сейчас продолжает использовать решения для организации удаленной работы и налаживания электронного документооборота. Поэтому неудивительно, что технология Mobile ID оказалась лидером по заинтересованности со стороны наших клиентов", - отметил начальник департамента цифровых решений и платформ "Vodafone Украина" Николай Тракнов, на которого ссылается пресс-служба.

Он также отметил, что всплеск кибермошенничества во время карантина привел к тому, что люди стали больше внимания уделять вопросам безопасности своих данных и выбирать решения, которые гарантируют их защиту и сохранность.

"Vodafone Украина" по итогам 2019 года увеличил чистую прибыль на 45% по сравнению с 2018 годом - до 2,54 млрд грн, доход возрос на 25% - до 15,98 млрд грн, показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) - на 21% в годовом исчислении и достиг 8,3 млрд грн.

В 2019 году NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

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Теги: #vodafone
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