Телеком

15:06 02.06.2020

Мобильные операторы поддерживают скорейшее принятие законопроекта об упрощении доступа телеком-провайдеров к объектам инфраструктуры

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Мобильные операторы поддерживают скорейшее принятие законопроекта об упрощении доступа телеком-провайдеров к объектам инфраструктуры

Украинские операторы мобильной связи поддерживают скорейшее принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доступа к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики" (№2042) с целью устранения пробелов в действующем законе о доступе к объектам инфраструктуры.

"В Украине более трех лет тому назад был принят очень важный для операторов закон "О доступе к объектам строительства, транспорта и электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей". К сожалению, сегодня операторы продолжают сталкиваться с многочисленными проблемами во время доступа к разным объектам инфраструктуры. Чаще всего попытки уклонения от заключения договоров по доступу и сопротивления нормам этого закона наблюдается со стороны ОСМД", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор по регуляторному обеспечению "Киевстара" Александр Когут.

По его словам, некоторые ОСМД отказываются заключать договора о доступе к инфраструктуре, заменяя их договорами сервитута на невыгодных для оператора условиях. Часто встречаются попытки взимания дополнительной платы, расторжения договоров в одностороннем порядке и т.п.

"Все это ограничивает возможности потребителей в получении качественных услуг, искажает конкуренцию на рынке и создает искусственные препятствия для быстрой реализации операторами телекоммуникаций масштабного инфраструктурного проекта по обеспечению покрытия территории Украины мобильной связью", - подчеркнул Когут.

Кроме того, в "Vodafone Украина" также констатируют наличие на рынке сложностей с исполнением норм ранее принятого закона о доступе и также выступают в поддержку принятия законопроекта №2042.

"Мы поддерживаем этот законопроект. Надеемся, что с его принятием и все остальные нормы закона будут действовать эффективно", - заявила агентству GR-директор оператора Ольга Дейнега.

В свою очередь, в lifecell отмечают, что невозможность разместить на объектах инфраструктуры телекоммуникационного оборудования является одним из препятствий для расширения территории покрытия мобильной связью, поскольку в некоторых местах вообще нет альтернативы для улучшения качества связи без дополнительного размещения такого оборудования.

"Покрытие территории государства сетью мобильной связи четвертого поколения требует установки большого количества базовых станций. Однако это крайне трудно осуществить из-за отсутствия регулирования отношений между операторами телекоммуникаций и владельцами объектов инфраструктуры строительства, транспорта, электроэнергетики. ООО "лайфселл" считает крайне важным указанный законопроект и просит народных депутатов поддержать его во время голосования в сессионном зале", - заявили агентству в пресс-службе оператора.

Один из соавторов законопроекта №2042 - заместитель главы парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко, ранее возглавлявший правление Интернет ассоциации Украины (ИнАУ), также настаивает на необходимости его скорейшего принятия.

"К сожалению, действующий закон о доступе к инфраструктуре не работает, потому что в последний день голосования "с голоса" в него заложили такие механизмы, которые сделали его неработающим. Мы это все убрали и прописали обеим сторонам не только права, но и обязанности", - сообщил он.

Федиенко подчеркнул, что в тексте законопроекта учтены такие нормы, как ответственность обеих сторон за следование утвержденным Кабмином нормам и методикам, в том числе, со стороны операторов за безопасное размещение их техсредств, а со стороны владельцев инфраструктуры – за непредоставление доступа к ней. При этом владельцам и распорядителям инфраструктуры запрещается требовать от заказчика заключения любого иного договора, кроме и вместо договора по доступу, а размер периодической платы за доступ учитывает пропорциональное распределение расходов на содержание между всеми заказчиками, которые используют одни и те же элементы инфраструктуры объекта доступа. Кроме того, документ устанавливает ответственность.

"Речь не идет о том, чтобы узаконить те "сопли из проводов", которые висят у нас в ряде домов – речь идет о том, что никто не может ограничить потребителя в выборе сервиса. Но оператор, который придет предоставлять этот сервис, должен действовать по правилам, устанавливаемым государством. Если мы выбрали курс на Европу, нужно объяснить рынку, что европейские правила работы – прежде всего в четком следовании установленным нормам и в добросовестном их выполнении", - подчеркнул Федиенко.

Законопроект №2042 призван создать благоприятные условия операторам электронных коммуникационных услуг для размещения их технических средств и предоставления услуг потребителям. Для этого предлагается расширить сферу действия закона "О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей" на отношения по управлению многоквартирными домами, в том числе объединениями совладельцев, а также устранить пробелы в законе о доступе, которые предоставляют возможность отдельным владельцам инфраструктуры уклоняться от его выполнения, установить требования по регулированию механизма доступа операторов к объектам инфраструктуры.

Как сообщалось, в середине апреля комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации рекомендовал парламенту одобрить доработанный законопроект №2042 во втором чтении и в целом.

В феврале Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект №2042.

В 2017 году в Украине вступил в силу закон "О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей", которым были установлены правила предоставления доступа к инфраструктуре соответствующего объекта и методики определения платы за доступ к элементам инфраструктуры объекта. В то же время, операторы и провайдеры телекоммуникаций неоднократно подчеркивали, что нормы этого закона не исполняются балансодержателями объектов инфраструктуры.

Теги: #мобильные_операторы
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