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19:26 27.05.2020

Коррупционный скандал в сфере мобильной связи разгорелся в Киргизии

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Коррупционный скандал в сфере мобильной связи разгорелся в Киргизии

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев взял отпуск, чтобы избежать обвинений в давлении на следствие по делу о коррупции при использовании частот мобильной связи, сообщает в среду пресс-служба киргизского правительства.

"В стенах Жогорку Кенеша (парламент Киргизии - ИФ) прозвучала критика в адрес правительства и премьер-министра в связи с уголовным делом, связанным с продлением и переоформлением радиочастотных ресурсов, и призывы доказать свою невиновность. Во избежание обвинений в оказании какого-либо давления на ход следствия, а также в целях беспристрастного его проведения, считаю необходимым взять краткосрочный трудовой отпуск", - заявил Абылгазиев, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы.

"К расследуемому делу я не имею никакого отношения и политизацию этого вопроса считаю недопустимой. Правоохранительные органы должны обеспечить проведение объективного и всестороннего расследования и виновные должны понести ответственность", - подчеркнул Абылгазиев.

В пресс-службе Генпрокуратуры Киргизии "Интерфаксу" сообщили, что в начале апреля по факту коррупции со стороны отдельных должностных лиц Госкомитета информационных технологий и связи (ГКИТиС) и Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики было зарегистрировано досудебное производство. Эти чиновники подозреваются в том, что в сговоре с представителями частных компаний, в нарушение требований законодательства, пролоббировали переоформление лицензии по использованию радиочастотного спектра 200 МГц, сообщили в киргизском надзорном ведомстве.

Генпрокуратурой внесено представление об устранении нарушений законов, по результатам рассмотрения которого ранее изданные незаконные приказы о переоформлении лицензии и изменении технологии использования радиочастотного спектра были отменены, сообщили в пресс-службе.

"В настоящее время следственным путем устанавливается сумма причиненного материального ущерба государству, принимаются меры по его возмещению", - заявили в Генпрокуратуре Киргизии.

По данным киргизских СМИ, в марте ОсОО Sky Mobile (торговая марка Beeline) приобрела за $1,8 млн компанию "Ала-TV", а вместе с ней и лицензию по использованию радиочастотного спектра 200 МГц, предназначенного для вещания кабельного телевидения. Далее сотовая компания через ГКИТиС переоформила радиочастоты, которые использовались для телевещания, для работы связи в режиме 4G. В результате чего государству был нанесен ущерб 5 млрд сомов ($67,5 млн).

Киргизское информационное агентство 24 kg со ссылкой на собственные источники сообщает, что в рамках этого уголовного дела задержаны экс-директор Государственного агентства связи при ГКИТиС Наталья Черногубова, двое сотрудников ГКНБ, в том числе начальник одного из управлений, а также директор компании "Ала-TV".

20 мая на заседании парламента Киргизии депутат Жанар Акаев заявил, что сделка по продаже радиочастот не могла быть осуществлена без участия высокопоставленных чиновников страны.

"Речь идет об очень большой сумме ущерба, поэтому премьер-министр должен доказать свою непричастность к этому скандалу. В случае, если глава правительства имеет к этому отношение, то он должен ответить", - заявил Акаев.

В телекоммуникационном холдинге VEON, который владеет киргизским оператором, "Интерфаксу" сообщили, что Sky Mobile сотрудничает и будет продолжать в полной мере сотрудничать с местными властями в их расследовании. Оператору не было предоставлено доказательств выявленных доказательств неправомерных действий в связи со сделкой, сказал представитель VEON.

 

Теги: #скандал #отпуск #киргизия #премьер
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