Телеком

16:46 02.04.2020

"Vodafone Украина" расширил пропускную полосу 4G-сети в четырех областях

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"Vodafone Украина" расширил пропускную полосу 4G-сети в четырех областях

Оператор мобильной связи "Vodafone Украина" завершил работы по расширению полосы пропускания сети LTE (4G) в Одесской, Житомирской, Днепровской и Херсонской областях, говорится в сообщении компании.

По данным оператора, проведение указанных работ позволило повысить емкость и скорость передачи данных в сети "Vodafone Украина".

"В ходе работ на сети инженеры "Vodafone Украина" расширили до 20 МГц полосу пропускания в диапазоне LTE-1800 в Одессе и Одесской области. Благодаря этому пропускная способность сети выросла на треть. Аналогичные работы компания успешно завершила в Житомирской области, а также городе Умань Черкасской области. С помощью технологии CloudAIR Vodafone также проводит динамическое расширение спектра с 15 до 20 МГц в Днепровской, Херсонской областях и городе Кропивницкий", - отмечает оператор.

В "Vodafone Украина" заявили, что перечисленные мероприятия позволят предоставлять качественные услуги всем абонентам оператора в период карантина.

4G-связь от "Vodafone Украина" доступна для более чем 69% жителей Украины в 24 областях.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине - по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 млрд грн при росте дохода на 8% - до 12,9 млрд грн. В компании объясняют этот показатель увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

Выручка "Vodafone Украина" по итогам июля-сентября 2019 года составила 4,3 млрд грн, что на 29,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года, чистая прибыль – 887 млн грн, а показатель OIBDA увеличился на 28,9% и достиг 2,4 млрд грн.

Vodafone Group - международный телеком-оператор с головным офисом в Великобритании. Предоставляет услуги более 625 млн абонентам мобильной связи, 27 млн пользователям фиксированноой связи и 22 млн абонентам телевидения.

Vodafone Partner Markets основана в 2002 году и сотрудничает с 28 компаниями в 43 странах.

Теги: #4g #vodafone
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