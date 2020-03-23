Образовательный модуль STEM is FEM по робототехнике пройдет в онлайне

Проект STEM is FEM готовится провести очередной образовательный модуль для украинских школьниц. Один из инициаторов проекта, руководитель IT-компании Gamingtec Сапар Карягдыев рассказывает, что на этот раз девушек будут знакомить с робототехникой. Модуль состоится 11-12 апреля в онлайн-формате.

"Мы приняли решение провести четвертый модуль STEM is FEM в онлайн-формате, поскольку уверены, что карантин – не повод отказываться от обучения. Напротив, это время возможностей и повод использовать все технологические блага. Надеюсь, что онлайн-встреча поднимет настроение участницам модуля, откроет новые горизонты и поможет каждой почувствовать себя частью большого коллектива единомышленниц, даже находясь дома в режиме самоизоляции", – говорит Сапар Карягдыев.

Индустрия робототехники и инженерии является максимально востребованной в современном мире. Правительства стран лидеров этой отрасли – Китая, США, Южной Кореи, Японии и Германии планировали до 21-го года выделить около $63 млрд на развитие робототехники. Украинские планы пока не так амбициозны.

"Робототехника в Украине находится в зачаточном состоянии. Есть некоторые наработки в сельском хозяйстве и автоматизации производств, но на данный момент нет значительного спроса на специалистов по робототехнике. Большой ажиотаж среди родителей на эту тему и, как следствие, большое количество школ по робототехнике, это, скорее, запрос на будущее. Кроме этого надо понимать, что само понятие "робототехника" достаточно широкое. Но в украинских образовательных реалиях все сводится в лучшем случае – к платформе Arduino, а в худшем – к игрушкам Лего", – считает директор инжиниринговой школы #brobots Филипп Духлий.

Однако украинские энтузиасты робототехники уже получают мировое признание. Украинская команда заняла первое место на всемирной олимпиаде по робототехнике World Robot Olympiad 2018, и второе в самом крупном турнире Китая по робототехнике MakeX 2019. В этих и других выступлениях украинских команд на мировой арене есть еще одна общая черта – в командах по робототехнике практически нет женщин.

По европейской статистике 2017 года только 20 процентов из выпускников инженерных факультетов – женщины. В Украине преимущество мужчин в этой сфере еще больше, говорят эксперты. Проект STEM is старается популяризировать техническое образование среди девушек и мотивировать их строить карьеру в STEM-областях.

Для этого проект проводит отборочный конкурс на своем сайте http://stemisfem.org/. Зарегистрироваться может каждая украинская девочка-старшеклассница. Из всех желающих экспертный совет выберет 30 лучших ответов на тестовые вопросы. Их авторов пригласят на образовательный онлайн-модуль. В ходе мероприятия девушки пообщаются со специалистками, работающими в выбранном направлении, посетят отраслевые учреждения, услышат лекции мотивирующих топ-спикеров и примут участие в финальном конкурсе.

Три предыдущих модуля были посвящены биотехнологиям, IT, экологии и энергетике. Среди мотивирующих спикеров были Заместитель главы Представительства ЮНИСЕФ в Украине Лора Билл, Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен и Народная депутат Украины Кира Рудик.