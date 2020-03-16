Телеком

16:17 16.03.2020

Количество пользователей Facebook в Украине в 2019г выросло на 7,7%, Instagram – на 4,5%

3 мин читать
Количество пользователей Facebook в Украине в 2019г выросло на 7,7%, Instagram – на 4,5%

Количество украинских пользователей соцсетью Instagram в 2019 году увеличилось на 4,5% - до 11,5 млн (около 11 млн в 2018 году), количество пользователей Facebook - на 7,7%, до 14 млн.

Такие данные исследования украинской аудитории соцсетей обнародовало коммуникационное агентство PlusOne на сайте.

Согласно данным исследования, основной прирост аудитории Instagram происходил благодаря пользователям 19-27 лет, а увеличение аудитории Facebook - в основном за счет пользователей в возрасте 39 и более лет. При этом практически во всех регионах Украины, кроме Харьковской области, Facebook более популярен, чем Instagram, а большинство пользователей предпочитает мобильную версию десктопной.

"Украина на втором месте в мире по количеству женщин, зарегистрированных в популярных соцсетях. Она занимает второе место в мире по количеству женщин-пользователей Facebook и входит в ТОП-10 стран по количеству пользовательниц Instagram. Помимо этого, женская аудитория Facebook и Instagram перевешивает мужскую во всех возрастных категориях", - отмечается в отчете.

Согласно исследованию PlusOne, за октябрь-декабрь 2019 года, а также январь 2020 года аудитория Facebook Messenger в Украине увеличилась на 1,5 млн пользователей - до 8,7 млн.

При этом в отчете указывается, что общая аудитория украинцев, доступная для рекламодателей посредством инструментов Facebook, составляет 19,5 млн пользователей.

"Массовое отключение фейковых аккаунтов в мае 2019 года привело к колебанию количества пользователей Facebook и Instagram и его резкому падению в этот период. Но уже в сентябре цифры вернулись к прежним значениям, а в последующие месяцы выросли", - отмечают в PlusOne.

Instagram, согласно исследованию, достиг наивысшего проникновения в Киевской (45%), Одесской (36%) и Харьковской (34%) областях. Тогда как Facebook наиболее популярен в Киевской (проникновение 55%), Львовской (44%) и Закарпатской (40%) областях.

"В Киеве количество пользователей Facebook и Instagram уменьшилась на 200 тыс. Вероятно, одна из причин – массовое отключение фейковых аккаунтов в этих социальных сетях в мае 2019-го года", - отмечается в отчете.

Как отмечают в PlusOne, в исследование включены данные рекламного кабинета Facebook по количеству украинских пользователей (без АР Крым, но с учетом жителей Донецкой и Луганской областей). В то же время, по мнению компании, методология вычисления количества населения Госкомстата в Донецкой и Луганской областях не учитывает реальной демографической ситуации, поэтому в графиках, требующих соотношения с данными Госстата, эти регионы не учитываются.

Анализ подготовлен на основе данных из рекламного кабинета Facebook, Google, Госстата, Digital reports from Hootsuite, We Are Social и Appannie, уточняется в релизе

Как сообщалось, количество украинских пользователей соцсетью Instagram в 2018 году возросло на 50,7% - до 11 млн. человек.

PlusOne - коммуникационное агентство с восьмилетним опытом работы на рынке диджитал- маркетинга.

Теги: #instagram #исследование #facebook
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:18 16.03.2020
Количество пользователей Facebook в Украине в 2019г выросло на 7,7%, Instagram – на 4,5% - исследование

Количество пользователей Facebook в Украине в 2019г выросло на 7,7%, Instagram – на 4,5% - исследование

16:09 16.03.2020
Объем продаж "серой" бытовой техники и электроники в Украине составляет 20,5 млрд грн - исследование

Объем продаж "серой" бытовой техники и электроники в Украине составляет 20,5 млрд грн - исследование

18:21 10.03.2020
Facebook увеличила количество женщин в совете директоров до 40%

Facebook увеличила количество женщин в совете директоров до 40%

17:51 19.02.2020
Выбросы CO2 в Китае сократились на 100 млн метрических тонн из-за коронавируса

Выбросы CO2 в Китае сократились на 100 млн метрических тонн из-за коронавируса

16:29 12.02.2020
Facebook удалил три сети учетных записей с признаками "скоординированного недостоверного поведения" из России, Ирана, Вьетнама и Мьянмы

Facebook удалил три сети учетных записей с признаками "скоординированного недостоверного поведения" из России, Ирана, Вьетнама и Мьянмы

18:35 10.02.2020
Специалисты в области логистики ждут глобальной рецессии в 2020г - исследование

Специалисты в области логистики ждут глобальной рецессии в 2020г - исследование

12:38 29.01.2020
РФ при аннексии Крыма использовала "живые щиты", "зеленых человечков" и вероломство, совершив военные преступления – исследование

РФ при аннексии Крыма использовала "живые щиты", "зеленых человечков" и вероломство, совершив военные преступления – исследование

15:18 21.01.2020
Почти каждый 10-й гектар сельхозземель в Украине находится в "тени" - исследование

Почти каждый 10-й гектар сельхозземель в Украине находится в "тени" - исследование

13:25 20.01.2020
Фальсификатом оказались 16 из 77 образцов исследованного сливочного масла – проект "Стоп Фальсификат"

Фальсификатом оказались 16 из 77 образцов исследованного сливочного масла – проект "Стоп Фальсификат"

12:26 20.01.2020
За год ультраправые совершил 137 актов насилия - результаты мониторинга

За год ультраправые совершил 137 актов насилия - результаты мониторинга

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Vodafone Group и "Vodafone Украина" заключили расширенное стратегическое партнерство на 5 лет

Новый телеканал для оккупированных территорий "Дом" скоро начнет производство своих новостей и ток-шоу

Телеканал для временно оккупированных территорий будет называться "Дом" – СМИ

Телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта - Бородянский

Обыски, которые проводятся сейчас по адресу ул.Куреневская,18 в Киеве, не связаны с деятельностью телеканала "1+1", заявляют в СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Белянский возглавит объединенные информационные активы "Медиа ГруппыУкраина"

"Медиа Группа Украина" переносит дату смены модели дистрибуции телеканалов "Футбол 1/2"

"Vodafone Украина" начисляет по 100 грн на счета клиентов в роуминге

"Vodafone Украина" запускает бесплатную услугу безлимитного доступа к соцсетям и мессенджерам на время карантина

Киевсовет разрешил телеком-операторам запустить 4G на всех станциях метро к концу 2020г

Минцифры и Data Group подписали меморандум о сотрудничестве, намерены реализовать пилот по безопасному Wi-Fi в школах

ДТЭК впервые в Украине проложил Wi-Fi в шахте на глубине 0,5 км

Мобильные операторы запустили 4G в киевском метро на станции "Академгородок"

"Дарница" ускорила процесс разработки препаратов благодаря SAP/OpenText

Бородянский проведет переговоры с Discovery относительно прав украинских коммерческих вещателей на ретрансляцию Олимпиады-2020 в Токио

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА