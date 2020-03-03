Vodafone Group и "Vodafone Украина" заключили расширенное стратегическое партнерство на 5 лет

Британский оператор мобильной связи Vodafone Group и украинский оператор "Vodafone Украина" заключили договор о расширенном стратегическом партнерстве, сообщил CEO Vodafone Partner Markets Диего Массидда на пресс-конференции во вторник.

"Новое соглашение будет способствовать синергии наших компаний в том, что касается потребительского рынка", - сказал Массидда.

По словам CEO "Vodafone Украина" Ольги Устиновой, украинская компания также получила возможность проведения ряда международных аудитов своей сети.

В рамках нового соглашения украинская компания продолжит работу под брендом Vodafone в последующие пять лет. Впервые компании заключили расширенный договор о партнерстве в 2015 году.

Новое стратегическое партнерство предоставит "Vodafone Украина" доступ к международной экспертизе Vodafone в таких сферах, как IТ-трансформация, интернет-вещей, услуги на базе технологии 5G.

В рамках сотрудничества также планируется запуск национального покрытия 4G в Украине.

"Это совершенно новая история. Мы получаем возможность доступа к закупкам по тем ценам, которые существуют для Vodafone Global, а также их глобальную экспертизу, доступ к их базам знаний. В рамках нового контракта у нас будет возможность провести ряд технических и технологических аудитов, чтобы мы были в боевой готовности перед построением 5G сети. Также мы проинтегрировались в глобальную платформу Vodafone по интернет-вещей", - заявила Устинова.

Она также сообщила, что стоимость контракта по пользованию брендом Vodafone не изменилась, однако отметила: компания не вправе разглашать сумму сделки.

Кроме того, СЕО "Vodafone Украина" сообщила, что оператор рассматривает возможность захода на рынок фиксированной связи.

"Да, мы присматриваемся. Я не могу сейчас сказать, к кому и как. Сценарий может быть разный - от покупки до собственной постройки", - отметила Устинова.

По ее словам, в ближайшие два года ARPU (средний доход с одного активного пользователя за период) должен находиться в рамках $3-3,5.

Кроме того, по словам Устиновой, компания не планирует в дальнейшем расширять свой сегмент розничной продажи мобильной техники, намерена поддерживать его на текущем уровне и модернизировать, приведя все собственные и франчайзи-точки к единому высокому стандарту обслуживания покупателей.

"У нас до сих пор 40% абонентов пользуются фичефонами, и мы хотим как можно скорее конвертировать их в смартфоны, потому что построенная нами сеть должна быть воспользована", - подчеркнула Устинова, отметив, что запуск и поддержка собственной розницы является одним из направлений стратегии компании по развитию.

"Мы уже можем смело классифицировать себя как розничный ритейл... Сегодня у нас одна из самых лучших цен на рынке плюс они усилены операторским предложением, чего ни один ритейл предложить не может. Синергия между ритейлом и оператором в итоге дает гораздо более выгодное решение, чем раздельная покупка телефона в магазине и тарифа у оператора", - заявила СЕО "Vodafone Украина".

Как сообщалось, NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, в минувшем году подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

Группа компаний NEQSOL Holding, согласно релизу, имеет более чем 25-летний опыт работы в различных отраслях и странах. Ее деятельность охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в Великобритании, США, Турции, Азербайджане, Казахстане, ОАЭ, Бангладеш. Группа вошла в телекоммуникационную отрасль в начале 2000-х. Компании, входящие в группу, предоставляют услуги мобильной связи, международного транзита и продажи оптового интернета, услуги по выделенным линиям, услуги дата-центра и др.

Бизнесмен Гасанов является официальным учредителем и 100%-м владельцем группы компаний NEQSOL Holding, в том числе компаний Nobel Oil Services (UK) Limited, Nobel Oil E&P (UK) Limited (торговое наименование Nobel Upstream), Bakcell ООО и Norm ОАО.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине - по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 млрд грн при росте дохода на 8% - до 12,9 млрд грн. В компании объясняют этот показатель увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

Выручка "Vodafone Украина" по итогам июля-сентября 2019 года составила 4,3 млрд грн, что на 29,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года, чистая прибыль – 887 млн грн, а показатель OIBDA увеличился на 28,9% и достиг 2,4 млрд грн.

Vodafone Group - международный телеком-оператор с головным офисом в Великобритании. Предоставляет услуги более 625 млн абонентам мобильной связи, 27 млн пользователям фиксированноой связи и 22 млн абонентам телевидения.

Vodafone Partner Markets основана в 2002 году и сотрудничает с 28 компаниями в 43 странах.