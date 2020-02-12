Запуск 4G в киевском метрополитене можно реализовать в установленные сроки - советник мэра Киева

Внедрение 4G в метро - это вопрос национального масштаба, проект возможно реализовать вовремя, считают участники встречи по вопросам запуска 4G в киевском метрополитене, проведенной Киевсоветом с представителями Киевгосгорадминистрации, Министерства цифровой трансформации, Верховной Рады Украины, коммунальных предприятий, операторов мобильной связи, бизнеса и интернет-ассоциаций.

"Внедрение 4G в метро - это вопрос национального масштаба. Закон должен выполняться. Есть юридические процессы, которые необходимо соблюдать. Если объединим усилия всех участников этого процесса, проект будет воплощен в анонсированные сроки", - заявил советник мэра Киева Максим Бахматов.

По его словам, сейчас согласованы все важные технические аспекты с метрополитеном и операторы предоставили необходимую техническую документацию.

"Операторы уже завезли в страну первые партии специального оборудования для построения сети и ожидают получения законных оснований для начала выполнения монтажных работ в метро. Полноценная реализация инвестиционного проекта зависит от принятия Киевсоветом решения о плате за телеком доступ к объектам коммунальной собственности", - отметил директор по регуляторному обеспечению "Киевстара" Александр Когут.

Согласно плану, запуск 4G-связи на первых станциях метро, а именно на "Академгородке", "Житомирской", "Святошино", "Сырце", "Дорогожичах", "Героев Днепра", "Минской" и "Оболони" ожидается в марте 2020 года. До начала 2021 года скоростная мобильная связь должна заработать на всех станциях и тоннелях киевского метрополитена.