ZTE в январе-сентябре увеличила чистую прибыль в 2,5 раза

Китайский производитель телекоммуникационного оборудования ZTE Corp. увеличил в январе-сентябре 2019 года чистую прибыль в 2,6 раза относительно того же периода прошлого года - до 4,13 млрд юаней ($580 млн), восстановившись после прошлогодних американских санкций.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка выросла на 9,3% - до 64,24 млрд.

Объем инвестиций компании в НИОКР составил 9,36 млрд юаней, что на 14,6% выше показателя за январь-сентябрь годом ранее.

В том числе в третьем квартале чистая прибыль ZTE подскочила более чем в 4,7 раза и достигла 2,66 млрд юаней ($377 млн). Выручка повысилась на 1,55% - до 19,63 млрд юаней.

ZTE объявила о том, что заключила 30 контрактов, связанных с развитием сетей мобильной связи нового стандарта 5G.

Компания планирует получить по итогам 2019 года прибыль в диапазоне 4,3-5,3 млрд юаней против чистого убытка в размере 6,98 млрд юаней в прошлом году.

Также компания сообщила, что в настоящее время 61% ее выручки приходится на китайский рынок. В число ее клиентов входят крупнейшие операторы мобильной связи страны China Unicom, China Telecom и China Mobile.

ZTE поставляет телекоммуникационные системы, мобильные устройства и корпоративные технологические решения для компаний, потребителей и операторов связи. Китайская компания занимает пятое место по объему выручки среди мировых производителей телекоммуникационного оборудования. Кроме того, она выпускает полный спектр мобильных устройств, включая телефоны, планшеты, мобильные широкополосные модемы и хот-споты, а также терминалы для интеграции семейных компьютеров. Ее продукция реализуется более чем в 160 странах, партнерами компании являются свыше 500 операторов связи.