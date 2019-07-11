Экономика

12:40 11.07.2019

Китайская ZTE открыла в Европе лабораторию кибербезопасности

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Китайская телекоммуникационная компания ZTE открыла в Брюсселе лабораторию кибербезопасности, сообщает агентство "Синьхуа".

Первоначальное намерение создать лабораторию заключалось в предоставлении максимально прозрачной кибербезопасности клиентам со всего мира, контролирующим органам и всем заинтересованным сторонам путем личной проверки и общения, заявил представитель ZTE Чжун Хун на церемонии открытия.

По его словам, в Брюсселе расположены многие административные органы Европейского союза, поэтому создание здесь лаборатории является важной мерой по повышению уровня прозрачности и направлено на выполнение обязательств ZTE по повышению безопасности в информационной и коммуникационной отрасли.

Лаборатория будет предоставлять более масштабную внешнюю проверку безопасности продукции, услуг и технологических процессов компании ZTE, а также содействовать развитию сотрудничества между ZTE и всеми заинтересованными сторонами в сфере безопасности.

В церемонии открытия приняли участие представители Еврокомиссии и Европейского совета, а также компаний мобильной связи.

Ранее центр кибербезопасности в Брюсселе открыла другая китайская компания - Huawei.

ZTE поставляет телекоммуникационные системы, мобильные устройства и корпоративные технологические решения для компаний, потребителей и операторов связи. Китайская компания занимает пятое место по объему выручки среди мировых производителей телекоммуникационного оборудования. Она также выпускает полный спектр мобильных устройств, включая телефоны, планшеты, мобильные широкополосные модемы и хот-споты, а также терминалы для интеграции семейных компьютеров. Ее продукция реализуется более чем в 160 странах, партнерами компании являются свыше 500 операторов связи.

Теги: #zte
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