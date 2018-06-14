ZTE хочет привлечь кредиты на $10,7 млрд для восстановления операций

Китайская телекоммуникационная компания ZTE Corp. хочет привлечь банковские кредиты на $10,7 млрд для восстановления бизнеса после того, как США ввели семилетний запрет на закупку ZTE продукции американских технологических компаний, пишет Financial Times.

Кроме того, ZTE предложила обновить состав совета директоров в попытке вернуть утраченные позиции и возобновить сотрудничество с американскими поставщиками, которые предоставляют около 25-30% всех используемые ZTE компонентов.

Инвесторы поначалу приветствовали решения ZTE: акции компании подорожали на 3,7% на торгах в Гонконге утром в четверг, но к концу сессии перешли к снижению (-0,4%). Накануне торги акциями ZTE возобновились после почти двухмесячного перерыва, и за одну сессию она потеряла рекордные 41% капитализации в Гонконге и 10% (максимальное дневное падение) в Шэньчжэне.

На прошлой неделе ZTE согласилась выплатить правительству США штраф в размере $1 млрд, чтобы добиться отмены запрета. Также она обязалась поместить еще $400 млн на счет экскроу в одобренный Вашингтоном банк на 10 лет в качестве залога. Средства с этого счета могут быть списаны в случае, если компания допустит какие-либо нарушения в будущем.

Одним из условий была и смена состава совета директоров.

Мажоритарный акционер китайской компании ZTE Holdings (30,34% акций) назвал восемь новых кандидатов в совет директоров, насчитывающем в общей сложности 14 членов. Пятеро из них представляют госкомпании Китая, которые являются акционерами или инвесторами ZTE Holdings.

Эти кандидатуры будут вынесены на голосование на годовом собрании акционеров ZTE 29 июня.

Кроме того, на годовом собрании будет обсуждаться поправка к уставу, удаляющая требование об избрании председателям совета директоров из числа директоров или высшего руководства со стажем в компании не менее трех лет.

Акционерам предстоит утвердить и решение о заявке на кредитную линию двух китайских банков: 30 млрд юаней ($4,69 млрд) от Bank of China и $6 млрд от China Development Bank.

ZTE поставляет телекоммуникационные системы, мобильные устройства и корпоративные технологические решения для компаний, потребителей и операторов связи. Китайская компания занимает пятое место по объему выручки среди мировых производителей телекоммуникационного оборудования. Она также выпускает полный спектр мобильных устройств, включая телефоны, планшеты, мобильные широкополосные модемы и хот-споты, а также терминалы для интеграции семейных компьютеров. Ее продукция реализуется более чем в 160 странах, партнерами компании являются свыше 500 операторов связи.

До приостановки торгов акциями в апреле капитализация ZTE оценивалась в $20 млрд. Китайская компания потеряла более $2 млрд выручки с момента введения США запрета на покупку ею продукции американских компаний.