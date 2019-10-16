Телеком

16:22 16.10.2019

"Vodafone Украина" подключила к 4G сети еще 70 н.п. в 20 областях

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"Vodafone Украина" подключила к 4G сети еще 70 н.п. в 20 областях

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" за период сентябрь – первая половина октября 2019 года расширил свою 4G-сеть на 70 населенных пунктов в 20 областях Украины, сообщил оператор.

По его данным, в недавно подключенных к 4G-сети населенных пунктах проживает около 220 тыс. чел.

В целом к настоящему времени более 62% жителей Украины получили доступ к 4G от "Vodafone Украина".

В то же время оператор продолжает активное строительство сети. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины.

Как сообщалось, ранее Антимонопольный комитет Украины сообщил о получении заявки на покупку ПрАО "ВФ Украина" от азербайджанского телеком-оператора Bakcell.

В свою очередь, материнская компания ПАО "МТС" сообщила, что у нее нет конкретных решений о продаже украинской дочки "Vodafone Украина". При этом оператор рассматривает разные возможности развития в отношении международной стратеги.

Компания Bakcell основана в 1994 году. Ее сеть охватывает 93% территории и 99% населения Азербайджана. Обслуживает более 3 млн абонентов.

"Vodafone Украина" - второй по величине оператор мобильной связи в Украине - по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом, до 1,8 млрд грн. В компании объясняют это увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

"Vodafone Украина" на 100% принадлежит Prelludium B.V. и является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.

Теги: #4g #vodafone
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