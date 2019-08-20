Нацсовет по телерадиовещанию прекратил трансляцию российских каналов в гостинице в Черкасской области после обращения СБУ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины прекратил трансляцию российских каналов в гостинице в г.Смила (Черкасская обл.) после соответствующего обращения Управления Службы безопасности Украины.

Как сообщил во вторник Нацсовет, к представителю регулятора поступило обращение УСБУ в Черкасской области о том, что в гостинично-ресторанном комплексе "Хуторок" в Смиле зафиксированы правонарушения в сфере информационного пространства - речь идет о трансляции через спутник ограниченных для ретрансляции в Украине российских телеканалов "РТР планета", "ТНТ", "Россия-24", "Первый канал".

Спустя несколько дней представитель Нацсовета в Черкасской области вместе с сотрудниками УСБУ провели проверку информации, которая подтвердилась. После разговора с владелицей общественного заведения и разъяснения ей требований действующего законодательства показ телеканалов был прекращен.