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16:22 12.07.2019

Бердянск, Карпаты и Одесса стали самыми популярными направлениями отдыха в Украине по версии Google

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Бердянск, Карпаты и Одесса стали самыми популярными направлениями отдыха в Украине по версии Google

В этом году пользователи Google в Украине чаще всего искали варианты отдыха в Бердянске, Карпатах и Одессе, говорится в отчете компании "Google Украина".

"Мы проанализировали поисковые запросы украинских пользователей со словами “отдых в.../відпочинок в...” за последние 3 месяца и выяснили, о каких странах и курортах чаще всего спрашивают украинцы у Google", - отмечается в отчете компании, представленном в Киеве в пятницу.

Среди наиболее популярных направлений для отдыха за границей тройка лидеров не изменилась с прошлого года – лидирует Турция, на втором месте по популярности Египет, а на третьем – Болгария. Кроме того, по сравнению с прошлым годом, в первой десятке два новичка: Черногория и Испания. 

Помимо тройки лидеров в топ-10 популярных направления для отдыха украинцев за рубежом вошли: Грузия, Кипр, Греция, Черногория, Хорватия, Тунис и Испания.

Среди украинских курортов в этом году пользователи "Google Украина" чаще всего искали варианты отдыха в Бердянске, Карпатах и Одессе.

Также в первую десятку популярных направлений для отдыха в Украине по поисковым запросам вошли: Кирилловка, Затока, Геническ, Лазурное, Крым, Железный Порт и Урзуф.

В компании также отмечают, что в Украине последнее время растет популярность YouTube-каналов, посвященных путешествиям, и все больше людей ищет на YouTube видео с репортажами из разных стран, советами бывалых путешественников и смотрит реальные впечатления и отзывы людей в видеоформате. 

Теги: #google_украина #запросы
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